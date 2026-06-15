Bélgica debutará en el Mundial 2026 ante Egipto en el Seattle Stadium, en un encuentro del Grupo G que ya es clave para ambas selecciones. Los Diablos Rojos de Rudi García buscan una victoria que los afiance como líderes del grupo, mientras los Faraones aspiran a hacer historia.

Bélgica llega tras una exitosa renovación: Kevin De Bruyne lidera el mediocampo y Jeremy Doku, definido por Toby Alderweireld como «fútbol en estado puro», amenaza por banda con su velocidad y regate.

Egipto responde con su gran arma: Mohamed Salah. Para la estrella del Liverpool este puede ser su último Mundial, y busca dejar huella. Tras la decepción de 2018 y la ausencia en 2022, el astro del Liverpool busca su momento decisivo.

Hossam Hassan ha construido un equipo sólido, ordenado atrás y listo para contraatacar con Salah y Omar Marmoush.

García debe equilibrar el ímpetu ofensivo sin exponer a su defensa. Un duelo entre la fantasía belga y la solidez egipcia que se antoja táctico e intenso.







