El regreso de Mancini al banquillo de Italia debía señalar un nuevo amanecer para la selección nacional, pero en cambio supuso un serio baño de realidad en el Stadio Olimpico. En su primer partido al mando desde su abrupta salida en 2023, Mancini se encontró con una plantilla mermada por ausencias importantes. Alessandro Bastoni no estaba disponible por sanción, mientras que piezas clave como Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo y Bryan Cristante eran baja por lesión.

Bélgica, que también iniciaba una nueva era bajo la dirección del excentrocampista del AC Milan Mark van Bommel, llegó a Roma sin varias de sus propias estrellas. Las lesiones de Leandro Trossard, Jeremy Doku y Andre Onana hicieron que Bélgica estuviera lejos de contar con todos sus efectivos, aunque mantenía mucho sabor de la Serie A en su once inicial. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne y Diego Moreira, entre otros, tenían la tarea de aportar la chispa creativa, y se asentaron en el partido mucho más rápido que los locales.