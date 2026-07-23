Bayern Múnich y PSG deben pagar 50 millones de euros, pues Atalanta piensa vender a su estrella del Mundial

El Atalanta quiere sacar provecho del traspaso de su mediapunta De Ketelaere, por el que pide 50 millones de euros (43 millones de libras/57 millones de dólares), ante el interés del Bayern y el PSG, según el Corriere Bergamo. El internacional belga brilló en el Mundial 2026 con tres goles: un doblete a Estados Unidos y el único tanto encajado por la futura campeona, España. Tras el fracaso de las negociaciones sobre el posible fichaje de Ederson por el Manchester United, De Ketelaere se ha convertido en la principal opción de «La Dea» para recaudar fondos.



