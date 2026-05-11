Según Sky, el Manchester City fichará el próximo verano al joven berlinés de 16 años. Pep Guardiola, entrenador de los Citizens, es un gran admirador de Eichhorn y quiere traerlo a la Premier League.
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¿Bayern Múnich y BVB se quedarán sin Kennet Eichhorn? Un grande de Europa va en serio por el joven del Hertha
Sin embargo, Eichhorn no se quedaría en el ManCity. El plan de los Skyblues es cederlo nada más ficharlo para que sume minutos. El informe menciona al Bayer 04 Leverkusen como posible destino.
Así, Eichhorn daría el salto a la Bundesliga, aunque no al BVB ni al Bayern, que también siguen de cerca al joven de 16 años y confían en ficharlo en el próximo mercado.
En las últimas semanas se ha mencionado al Dortmund como su destino más probable. Según Bild, el club amarillo y negro tendría «las mejores opciones» de ficharlo tras una reunión entre su director deportivo, Ole Book, y el jugador.
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¿A qué equipo fichará Kennet Eichhorn el próximo verano?
Según «Sport Bild», Eichhorn no termina de convencerse con el estilo de juego del BVB bajo Niko Kovac y prefiere fichar por Bayer Leverkusen o RB Leipzig.
Según Kicker, en el Bayern hay dudas sobre su fichaje, aunque valoran las cualidades del cuatro veces internacional sub-17.
Hertha aún confía en retenerlo un año más: Bild asegura que el club planea venderlo el próximo verano por doce millones de euros y luego recuperarlo cedido por una temporada.