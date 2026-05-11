Sin embargo, Eichhorn no se quedaría en el ManCity. El plan de los Skyblues es cederlo nada más ficharlo para que sume minutos. El informe menciona al Bayer 04 Leverkusen como posible destino.

Así, Eichhorn daría el salto a la Bundesliga, aunque no al BVB ni al Bayern, que también siguen de cerca al joven de 16 años y confían en ficharlo en el próximo mercado.

En las últimas semanas se ha mencionado al Dortmund como su destino más probable. Según Bild, el club amarillo y negro tendría «las mejores opciones» de ficharlo tras una reunión entre su director deportivo, Ole Book, y el jugador.