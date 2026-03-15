En el Bayern de Múnich suena la alarma en la portería. A tres días del partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Atalanta, el equipo bávaro se enfrenta a una auténtica emergencia en la portería debido a las lesiones.
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Bayern de Múnich, una racha de lesiones sin fin: ¿volverá a la Champions contra el Atalanta con el quinto portero?
NEUER FUERA, PERO NO ES LO ÚNICO
El portero titular, Manuel Neuer, no está disponible debido a un problema muscular que sufrió en el partido del pasado viernes contra el Borussia Mönchengladbach, por lo que el martes, en la Champions contra el Atalanta, jugó el joven Jonas Urbig, quien, sin embargo, sufrió una lesión en la cabeza en los últimos minutos del partido que lo mantiene aún fuera de juego. En el partido de liga contra el Bayer Leverkusen, el tercer portero, Sven Ulreich, fue titular y, al final del partido, admitió: «Noté algo en el muslo. Por eso no saqué el último despeje. Ya veremos. Creo que Jonas (Urbig, nota del editor) va por buen camino: quizá pueda volver a jugar el miércoles contra el Atalanta. Solo tendremos que esperar y ver qué pasa en los próximos días».
¿CON EL CUARTO O EL QUINTO PORTERO CONTRA EL ATALANTA?
Por lo tanto, si ni Ulreich ni Urbig estuvieran en condiciones de jugar el miércoles, el entrenador Kompany se vería obligado a confiar la defensa de su portería a Jannis Bärtl o Leonard Prescott, el cuarto y el quinto portero del Bayern de Múnich, respectivamente.