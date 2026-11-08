En Alemania han causado revuelo las declaraciones del presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, sobre Jamal Musiala: «Con él nos enfrentamos a un dilema: padece una enfermedad difícil de curar, pero que puede tratarse con medicamentos. Sin embargo, no está claro si algún día podrá volver a rendir al nivel de antes... Obviamente, sigue cobrando su sueldo. Pero imaginen que el Bayern decidiera cuestionar su contrato, alegando que "lo que es capaz de hacer ahora no es lo que contempla el contrato"».
Bayern de Múnich, Hoeness conmociona con sus palabras sobre Jamal Musiala: «Una enfermedad difícil de curar, no sé si volverá a ser el de antes»
¿QUÉ PADECE MUSIALA?
Musiala, junto con Kane, es el jugador mejor pagado del Bayern de Múnich. Tras unas negociaciones largas y difíciles, ha renovado su contrato hasta 2030 y, según Bild gana unos 25 millones de euros al año. En los últimos días ha vuelto a entrenarse con el equipo y debería estar disponible de nuevo después del parón de selecciones. Musiala, nacido en 2003, padece un trastorno neurológico funcional que le provoca episodios de ausencia.
«KOMPANY VUELVE EN 2-3 SEMANAS»
Luego, sobre Kompany: «La salud de Kompany es motivo de gran preocupación para nosotros, pero no creo que sea nada grave. Es tratable. Creo que se trata de una forma muy grave de gripe no tratada que luego se convirtió en meningitis. Siempre está sometido a estrés, trabaja doce horas al día. Después del parón de selecciones, dentro de dos o tres semanas, volverá al banquillo».
«KANE SE SIENTE SEGURO EN ALEMANIA»
Sobre Kane: «Antes perdíamos a muchos jugadores que se iban a la Premier League porque era la tierra prometida. Ahora llegan muchos más desde Inglaterra. Y cuando hablas con Harry, te dice: "Mi familia se siente segura aquí, el sistema sanitario es excelente. Puedo caminar por la calle sin miedo"».
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