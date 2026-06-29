Bayern de Múnich: Harry Kane no irá a España, está a punto de renovar con el Bayern de Múnich

Harry Kane no irá a España. Según The Athletic, el delantero de 32 años, concentrado con Inglaterra en Estados Unidos, renovará con el Bayern de Múnich. Su vínculo con el campeón alemán vence en 2027. El Barcelona lo buscó como reemplazo de Lewandowski (futuro ‘9’ del Chicago Fire de la MLS), pero el jugador prioriza quedarse en Múnich.