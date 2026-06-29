Harry Kane no irá a España. Según The Athletic, el delantero de 32 años, concentrado con Inglaterra en Estados Unidos, renovará con el Bayern de Múnich. Su vínculo con el campeón alemán vence en 2027. El Barcelona lo buscó como reemplazo de Lewandowski (futuro ‘9’ del Chicago Fire de la MLS), pero el jugador prioriza quedarse en Múnich.
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Bayern de Múnich: Harry Kane no irá a España, está a punto de renovar con el Bayern de Múnich
CIFRAS IMPRESIONANTES
El año pasado, Kane marcó 61 goles y dio 7 asistencias en 51 partidos. En Alemania lleva 146 goles y ya es el séptimo máximo goleador de la historia de este prestigioso club. Con la selección suma 82 goles en 117 partidos.