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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bayern cierra el mercado de fichajes: la cuestión del dorsal 11 define el futuro de Olise

Fichajes
M. Olise
A. Davies
N. Brown
Francia
Canadá
Alemania

Tres nombres en la lista de salidas y la decisión sobre el futuro de Davies

El Bayern Múnich cerró la ventana de fichajes de verano, conformándose con la contratación del marroquí Ismael Saibari y el joven alemán Nathaniel Brown, además del senegalés Bara Sabocou Ndiaye.

El club bávaro también puso fin al torrente de rumores que rodeó al equipo durante las últimas semanas, en lo relativo al futuro de dos de sus estrellas, Michael Olise y Alphonso Davies.

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, confirmó que el club dio por concluidas de forma definitiva sus operaciones de verano, durante la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje, Nathaniel Brown.

El Bayern gastó este verano algo más de 100 millones de euros en las incorporaciones de Saibari, Brown y Ndiaye.

  • Las razones del fichaje de Brown

    Eberl comentó: "Sonreía cada vez que leía los rumores de fichajes este verano. Cerramos las operaciones de Nathaniel Brown e Ismaël Saibari con mucha rapidez, y pensé que estaba claro que ya habíamos terminado con las incorporaciones. Sonreía ante los nombres que se nos vinculaban, porque esos rumores no tienen ni un 0% de relación con la realidad".

    El director deportivo habló sobre los motivos del fichaje de Brown, afirmando: "Nathaniel (Brown) es originario de la ciudad de Amberg, en el estado de Baviera. Durante el Mundial vimos con claridad lo que puede aportar. Ha evolucionado enormemente en el Eintracht Frankfurt y posee una gran inteligencia para leer el juego. Tiene un gran futuro por delante, y cuando surgió la oportunidad de ficharlo teníamos que aprovecharla. Es un jugador asombrosamente polivalente".

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    • Anuncios

  • ¿Se marcha Alphonso Davies? La respuesta definitiva

    Por el contrario, Eberl descartó por completo la idea de una salida de Alphonso Davies durante el actual mercado de fichajes, después de que sus problemas físicos durante el recorrido de la selección de Canadá en el Mundial provocaran especulaciones sobre la intención del club bávaro de reemplazarlo por el internacional alemán Nathaniel Brown.

    Y dijo: "Puedo confirmar que se descarta un traspaso de Alphonso Davies. Konrad Laimer y Josip Stanisic han cubierto la posición de lateral izquierdo cuando ha hecho falta, y con la presencia de Luis Díaz, Adrian Aljinovic, Nathaniel Brown y Davies, tenemos suficientes opciones en la banda izquierda".

    Eberl también confirmó lo que se había rumoreado anteriormente sobre la renuncia del Bayern a su plan original de fichar a un nuevo extremo izquierdo, aclarando: "Al principio queríamos reforzar el costado izquierdo ofensivamente, pero no lo hicimos. Nos hemos vuelto más flexibles gracias a Ismail Sibari y Brown".

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  • Los rumores sobre Osimhen y un trío en la lista de salidas

    El directivo del Bayern también abordó las informaciones que vincularon a Michael Olise con el Real Madrid, asegurando que el jugador no piensa en marcharse.

    Declaró: "Mantuvimos el contacto con Michael durante todo el Mundial. Le preguntamos si quería llevar el dorsal número 11, como hace con la selección de su país, pero prefirió conservar el número 17. Los rumores continuaron, pero carecen de fundamento. Regresará con normalidad tras sus vacaciones, y estamos muy contentos de contar con un jugador como él".

    En otro orden de cosas, Eberl volvió a insistir en que el portugués João Palhinha no entra en los planes del club para la nueva temporada, junto a Sacha Boey y Bryan Zaragoza, después de que tanto él como el jugador hicieran declaraciones divergentes tras la derrota del Bayern ante el Wehen Wiesbaden en su primer partido amistoso de preparación para la temporada.

    Eberl concluyó sus declaraciones diciendo: "Tenemos tres jugadores abiertos a marcharse. No tienen futuro en el Bayern. Y si deciden quedarse, será difícil, porque no los incluimos en nuestros planes y no tendrán un papel con el equipo. Esto se aplica a Sacha Boey, João Palhinha y Bryan Zaragoza".

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