«No echo de menos nada de mi vida como futbolista. No me divertía jugando al fútbol, en parte por los dolores y en parte porque sabía que la gente pagaba por verme. No me permitía disfrutar. Cuando marcaba un gol, lo sentía como una responsabilidad: la de ofrecer el mejor espectáculo posible. Y además, no nací siendo Maradona, tuve que trabajar».