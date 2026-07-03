En una extensa entrevista con «La Gazzetta dello Sport», Gabriel Omar Batistuta, exdelantero argentino de la Fiorentina, la Roma y el Inter, declaró: «Lautaro está rindiendo, así que es lógico que juegue. Julián Álvarez también es muy bueno y se lo merecería, pues es campeón del mundo. Sea quien sea el que se quede fuera, parecerá injusto. La decisión es de Scaloni».
Traducido por
Batistuta: «De futbolista no me divertía; ahora tengo tobillos de titanio y crío vacas. ¿Messi o Maradona? Te diré...»
LA FINAL
«Llevo dos años diciendo que la final volverá a ser Francia-Argentina y no voy a cambiar de opinión. También lo he dicho en Telemundo, donde comento los partidos: me siento muy a gusto, son muy buenos y estoy disfrutando del Mundial».
TORNILLOS DE TITANIO
«¿Cómo están mis tobillos? Mejor, ya no me preocupo porque me pusieron prótesis totales en ambos. Ahora son de titanio y duelen mucho menos».
LA VIDA DE UN FUTBOLISTA
«No echo de menos nada de mi vida como futbolista. No me divertía jugando al fútbol, en parte por los dolores y en parte porque sabía que la gente pagaba por verme. No me permitía disfrutar. Cuando marcaba un gol, lo sentía como una responsabilidad: la de ofrecer el mejor espectáculo posible. Y además, no nací siendo Maradona, tuve que trabajar».
LA VIDA CON LAS VACAS
«Tengo vacas en el campo, en La Reconquista, mi ciudad. Normalmente las cuido, y a veces debo atenderlas en persona. Después viajo con las Leyendas de la FIFA, una experiencia maravillosa».
MESSI O MARADONA
«¿Quién es mejor, Leo o Diego? Nos lo preguntamos... y no sabemos».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias