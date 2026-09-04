Getty Images
Traducido por
¡Batigol está de vuelta! El icono argentino vuelve atrás en el tiempo en una fiesta del centenario de diez goles
Batistuta regresa para el espectáculo del centenario
Gabriel Batistuta protagonizó un regreso memorable al Stadio Artemio Franchi el 2 de septiembre de 2026, al marcar dos goles en una victoria por 7-3 en un partido de exhibición de los All-Stars de la Fiorentina ante Operazione Nostalgia. Más de 20.000 aficionados asistieron al encuentro para celebrar el 100.º aniversario del club.
El exdelantero argentino jugó junto a icónicos excompañeros como Manuel Rui Costa, Roberto Baggio y Francesco Totti.
La actuación de Batistuta entusiasmó a la Curva Fiesole y evocó recuerdos de su prolífica etapa en la Fiorentina durante la década de 1990.
- Italy Photo Press
La decisión de la Curva Fiesole y la reacción al partido
Hablando después del partido de exhibición, Batistuta reveló que eligió específicamente atacar la portería situada bajo la Curva Fiesole durante la primera parte tras ganar el sorteo previo al encuentro.
"Gané el sorteo y elegí ir hacia esa portería porque siento que me resulta familiar", explicó Batistuta. "Sinceramente, no estoy en forma para jugar, pero no podía perderme la fiesta de la Fiorentina. Formo parte de estos 100 años, así que quería estar aquí".
"Sentí su cariño y, claramente, ellos sintieron lo que yo siento por ellos, así que es recíproco y espero que continúe", añadió.
Contraste con el revés en la Serie A
La alegre exhibición contrastó de forma contundente con el partido oficial del aniversario del primer equipo, disputado el 29 de agosto de 2026. La actual Fiorentina de Fabio Grosso sufrió una decepcionante derrota por 0-3 en casa ante el recién ascendido Frosinone en la Serie A.
A pesar del revés en el ámbito nacional, la celebración de la ciudad mantuvo el entusiasmo durante toda la semana del centenario, con desfiles de antorchas e instalaciones lumínicas por toda la ciudad.
Batistuta subrayó que la pasión de la afición de Florencia está por encima de los resultados a corto plazo.
- LaPresse
Vínculo eterno con Florencia
Reflexionando sobre la naturaleza única del club y la cultura de su afición, Batistuta ofreció una definición rotunda de lo que representa la Fiorentina para sus seguidores.
«El amor que la ciudad siente por este equipo es increíble, rara vez visto en algún lugar del mundo», comentó Batistuta.
Cuando le pidieron que explicara la esencia del club, la leyenda argentina concluyó: «No intentéis buscar explicaciones, ¿entendéis? Simplemente sentidlo».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias