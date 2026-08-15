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¡Batiendo récords! El West Ham pulveriza el récord de traspaso del Championship con una operación de 22 millones de libras por la estrella del Celtic Arne Engels
Un acuerdo histórico para el West Ham United
El West Ham United ha completado oficialmente el fichaje de Engels procedente del Celtic, al confirmar un acuerdo que establece un nuevo récord económico para la segunda categoría del fútbol inglés. El internacional belga de 22 años llega al London Stadium con un contrato de cinco años después de que el West Ham acordara pagar una cantidad de 22 millones de libras, que el club describió expresamente como una «cantidad récord pagada por un club del Championship de la EFL».
La incorporación de Engels hace que el West Ham supere el récord anterior que ostentaba el Ipswich Town, que pagó 17,5 millones de libras para hacerse con los servicios del delantero noruego Sindre Walle Egeli hace solo un año. Al comprometer una suma tan importante, el club del este de Londres ha lanzado un mensaje a sus rivales en la lucha por el ascenso.
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Construyendo una plantilla para el ascenso
Engels llega a Londres con un currículum impresionante, después de haber completado una etapa muy exitosa en Escocia. Durante su etapa en el Celtic, el versátil centrocampista, que también se desenvuelve con comodidad como lateral derecho o extremo derecho, ganó dos títulos consecutivos de la Premiership escocesa. Su camino hasta la élite comenzó en el Club Brugge, antes de que una productiva etapa en el Augsburg alemán precediera a su marcha a Glasgow en agosto de 2024.
Nils Koppen, director de captación de jugadores del West Ham, expresó su satisfacción por cerrar el fichaje de un objetivo a largo plazo que encaja en la nueva visión estratégica del club. En declaraciones a la página web oficial del club, Koppen dijo: "Arne es un jugador al que hemos seguido desde hace tiempo como un objetivo clave. Para un futbolista que todavía es muy joven y que tiene sus mejores años por delante, cuenta con una experiencia muy buena y se ha consolidado en un gran club, mostrando regularidad y confianza. Arne tiene las cualidades adecuadas, tanto como jugador como por carácter, para encajar en lo que estamos tratando de construir de cara al futuro. Está muy motivado por estar aquí para este reto".
Calidad internacional en la segunda división
El fichaje es especialmente notable dado el prestigio de Engels y su rendimiento reciente. El internacional belga, que suma cuatro internacionalidades con su país, llega tras una campaña estelar con el Celtic, donde disputó 46 partidos en todas las competiciones la pasada temporada, con siete goles y ocho asistencias. Ese nivel de calidad rara vez se ve en la Championship, y su capacidad para controlar el ritmo desde el centro del campo, además de aportar cobertura defensiva, le convierte en un activo vital para un equipo del que se espera que domine la posesión esta temporada.
El propio jugador parece totalmente centrado en la tarea que tiene por delante, reconociendo la presión que conlleva un precio récord, pero poniendo el foco en el objetivo colectivo de jugar en la máxima categoría. Al hablar de su llegada a la capital, Engels dijo: "Es un proyecto muy bonito al que unirse. Intentar volver a la Premier League. Ese es el gran objetivo. Solo depende de mí poder ayudar al equipo a conseguirlo y, junto a la afición, lograr algunas victorias. Espero que sea un buen año".
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Una nueva era en el London Stadium
Engels se convierte en el cuarto fichaje del verano del West Ham tras las incorporaciones del centrocampista venezolano Keiber Lamadrid, el defensa neerlandés Joel Veltman y el extremo israelí Manor Solomon. Mientras el West Ham inicia el domingo en Burnley su primera campaña en la Championship desde 2012, los aficionados tendrán que esperar para ver en acción a su fichaje récord, ya que se prevé que el polivalente belga debute en el derbi del London Stadium contra el Charlton Athletic el sábado 22 de agosto.
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