El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, afronta el partido del domingo por la noche de la UEFA Nations League contra Noruega con la vista puesta en otro hito de su legendaria carrera. El delantero de 41 años continúa su implacable persecución de los 1.000 goles oficiales en su carrera, liderando a Portugal en un intrigante duelo generacional contra el delantero del Manchester City Erling Haaland en el Ullevaal Stadion.

Ronaldo presume de un récord de 146 goles internacionales en 234 partidos con Portugal, mientras que Haaland, de 26 años, llega con unos extraordinarios 64 goles en 56 partidos.

El encuentro ofrece un inusual cara a cara entre dos de las grandes máquinas goleadoras del fútbol internacional.