Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato

Traducido por

Bastoni, candidato al Premio Rosa Camuna tras el partido de pretemporada entre el Inter y la Juventus: «Madurez al reconocer el error»

El defensa del Inter y de la selección nacional, candidato al máximo galardón de Lombardía, destaca el valor deportivo y la responsabilidad tras el episodio del Inter-Juventus

El defensa del Inter y de la selección nacional, Alessandro Bastoni, ha sido candidato al Premio Rosa Camuna, la máxima distinción de la Región de Lombardía, por su valía deportiva y la actitud mostrada tanto dentro como fuera del campo.

La propuesta fue presentada por el presidente del Consejo Regional de Lombardía, Federico Romani (Fratelli d’Italia), y fue respaldada y firmada por el consejero regional Pietro Bussolati (Partido Demócrata),presidente del Inter Club de Palazzo Pirelli. Según Romani y Bussolati, la candidatura reconoce el papel simbólico del futbolista en el deporte lombardo y la madurez demostrada al reconocer públicamente un error propio.

  • LA CANDIDATURA BIPARTIDISTA DEL CONSEJO REGIONAL

    El presidente del Consejo Regional, Federico Romani, fue quien presentó oficialmente la candidatura, proponiendo a Alessandro Bastoni para el Premio Rosa Camuna «por el valor deportivo demostrado a lo largo de su carrera, por el papel simbólico que desempeña en el fútbol lombardo y por la capacidad demostrada para afrontar con seriedad y corrección incluso los momentos más difíciles».

    Romani y Bussolati destacan que Bastoni representa «una de las figuras más influyentes y reconocibles del fútbol lombardo, italiano y europeo». Según los dos representantes regionales, con la camiseta del Inter y de la selección nacional, el defensa ha demostrado cualidades técnicas, personalidad y sentido de la responsabilidad, convirtiéndose en un referente dentro y fuera del campo.

    • Anuncios

  • EL CASO BASTONI-KALULU Y LA SIMULACIÓN EN EL INTER-JUVENTUS

    En la justificación de la candidatura también se menciona el episodio ocurrido durante el Inter-Juventus del 14 de febrero, en el que se vieron implicados Bastoni y el defensa bianconero Pierre Kalulu. El jugador nerazzurro fue criticado y abucheado en los partidos fuera de casa contra el Lecce, el Como y el Milan, por simular un contacto con Kalulu —expulsado por doble amarilla precisamente a causa de la simulación de Bastoni— y por celebrar haber provocado la expulsión del rival. Según Federico Romani, Bastoni supo «reconocer públicamente su error, asumiendo la responsabilidad», un gesto calificado de «nada habitual ni común, que da testimonio del respeto por el juego, por los rivales y por los aficionados».

    Romani y Bussolati señalan además que episodios similares ocurren a menudo en el fútbol sin el mismo revuelo mediático, subrayando que «la reacción de Bastoni ha sido un ejemplo positivo de cómo se puede transformar un error en una oportunidad de responsabilidad y crecimiento».

  • ¿QUÉ ES EL PREMIO ROSA CAMUNA?

    El Premio Rosa Camuna, creado en 1996 por la Región de Lombardía, es el máximo galardón regional a la excelencia y el compromiso cívico. Se concede a personas, empresas o asociaciones que destacan por su laboriosidad, creatividad y contribución al desarrollo económico, social, cultural o deportivo de Lombardía.

    En un principio estaba destinado a cinco mujeres comprometidas con la promoción de la condición femenina y la igualdad de oportunidades, pero en 2014 el reglamento se amplió a un abanico más amplio de candidatos. Hoy en día, el premio puede concederse cada año a un máximo de cinco galardonados. La entrega tiene lugar el 29 de mayo, durante la Fiesta de Lombardía, instituida en 2013 para conmemorar la batalla de Legnano de 1176, cuando la Liga Lombarda derrotó al ejército imperial liderado por Federico Barbarroja.

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0