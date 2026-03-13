El defensa del Inter y de la selección nacional, Alessandro Bastoni, ha sido candidato al Premio Rosa Camuna, la máxima distinción de la Región de Lombardía, por su valía deportiva y la actitud mostrada tanto dentro como fuera del campo.
La propuesta fue presentada por el presidente del Consejo Regional de Lombardía, Federico Romani (Fratelli d’Italia), y fue respaldada y firmada por el consejero regional Pietro Bussolati (Partido Demócrata),presidente del Inter Club de Palazzo Pirelli. Según Romani y Bussolati, la candidatura reconoce el papel simbólico del futbolista en el deporte lombardo y la madurez demostrada al reconocer públicamente un error propio.