Joshua Kimmich fue claro: «No jugamos bien ante ningún rival. Tuvimos problemas con equipos no favoritos. Es un hecho. Merecimos la eliminación», dijo tras la vergonzosa eliminación de Alemania en dieciseisavos del Mundial ante Paraguay.
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¡Basta ya de ilusiones! La supuesta «clase mundial» de la selección alemana es un engaño
La eliminación confirma la crisis que vive el fútbol alemán desde hace años. Tras quedar fuera en la fase de grupos de los Mundiales 2018 y 2022 y perder en cuartos de la Euro 2024 en casa, el panorama es desolador.
Quienes culpan solo al seleccionador Julian Nagelsmann o a la mala suerte ignoran un problema estructural que afecta a la Mannschaft desde hace casi una década. «Siempre nos ha faltado algo, también hoy», admitió Kai Havertz tras la primera eliminación alemana en penaltis en un Mundial.
Ese «algo» es evidente: en su élite, el fútbol alemán sigue lejos de la clase mundial individual necesaria para competir según sus propias pretensiones.
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El problema de Alemania: «No es el nivel de élite que se necesita»
Basta ver las plantillas de los rivales internacionales para notar la falta de profundidad. Francia, España, Inglaterra y la campeona Argentina tienen muchos jugadores que brillan en los grandes clubes europeos y compiten cada semana al máximo nivel. Incluso sus suplentes serían titulares en la selección alemana.
En cambio, la selección alemana parece algo improvisada. El exseleccionador Joachim Löw admitió en otoño en «Doppelpass» deSport1 que «llevamos varios años con problemas» en ciertas posiciones. «Tenemos un gran nivel en algunas posiciones, pero no en otras; nos falta ese nivel de talla mundial que se necesita si se quiere luchar seriamente por los títulos», reconoció.
En la preparación para el Mundial, la escasez de opciones forzó a Nagelsmann a probar fórmulas casi cada partido. La llamada de tantos debutantes no fue un lujo, sino la búsqueda desesperada de un once que funcionara.
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La eliminación de la selección alemana del Mundial es «el resultado de años de errores».
Hasta poco antes del torneo, muchas posiciones clave, tanto tácticas como de plantilla, seguían sin definirse. El lateral izquierdo y la pareja de centrocampistas defensivos eran incógnitas, y el debate sobre la mejor posición de Kimmich persistió durante el mandato de Nagelsmann. Además, faltaba un delantero de nivel internacional en el centro del ataque.
«Estos problemas no surgen de repente en la absoluta, son el resultado de años de errores», afirmó Tobias Haupt en t-online.de. Lo sabe bien: dirigió la Academia de la DFB entre 2018 y 2023. «Hay carencias en varios frentes; falta calidad individual en la mayoría de las posiciones», señaló Mats Hummels como experto en MagentaTV. «Solo la tenemos en muy pocos casos. Falta resiliencia, falta esa voluntad incondicional de ganar, de darlo todo por ello».
A esto se sumaron debates constantes en el entorno sobre la convocatoria de Leroy Sané, la ausencia de un talento en forma como Said El Mala o el regreso de Manuel Neuer. Tantos cambios impidieron establecer jerarquías claras, y el equipo nunca pudo compenetrarse ni formar un eje estable.
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Evidente pérdida de calidad respecto a los campeones del Mundial 2014.
Al equipo actual le falta un líder que marque el camino en lo jerárquico y en lo deportivo. Que Nagelsmann convocara a Toni Kroos para la Eurocopa de hace dos años lo demuestra: Kroos garantizaba clase internacional y estabilidad, como prueban sus éxitos en el Real Madrid. Tras su retirada, ese vacío aún no se ha cubierto. Hoy no hay un futbolista en la plantilla capaz de tomar las riendas en los momentos críticos y transmitir calma.
Comparar esa plantilla con la campeona del mundo en 2014 evidencia la pérdida de calidad. El título en Brasil fue el fruto de un proceso orgánico de varios años bajo Löw, con un grupo que se consolidó torneo tras torneo y maduró juntos.
Además, aquella plantilla contaba con muchos más jugadores de talla internacional: Kroos y Khedira estaban en el Real Madrid, mientras que Schweinsteiger, Hummels, Müller y Lahm vivían su mejor momento. La generación actual no alcanza esa solidez ni esa profundidad.
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A Alemania le faltan jugadores de «clase mundial»
«La defensa del Bayern ya es de nivel mundial: Kimmich, Pavlovic, Tah, Goretzka y, cuando está en forma, Musiala», afirmó Schweinsteiger, y aclaró: «Son jugadores cercanos al máximo nivel, pero lo que define a un equipo mundial es la constancia. España y Francia llevan años demostrando esa regularidad: siempre están ahí cuando más importa».
Jugadores como Musiala, Wirtz, Havertz, Schlotterbeck o Nmecha tienen talento de sobra, pero aún no han demostrado la regularidad necesaria para guiar a la selección en un gran torneo.
Todos han sufrido altibajos en sus clubes y en la selección. Aún no son «clase mundial»; deben demostrarlo durante años. Hoy por hoy, eso no basta para cumplir las expectativas de la DFB.
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Calidad en la selección alemana: «¿Podrán mantener un rendimiento constante a lo largo de los años?»
«Wirtz y Musiala son jugadores excepcionales», afirmó Haupt. «Sin embargo, ambos han sufrido lesiones graves y aún no han recuperado su mejor nivel. La categoría de Messi o Mbappé es otra cosa: llevan años marcando la pauta del fútbol mundial. Ahora deben dar el siguiente paso: mantener un rendimiento constante a lo largo de los años. Para ello necesitan confianza, roles claros y un entorno que potencie sus puntos fuertes».
La selección alemana, en términos de calidad, simplemente no está a la altura de la élite mundial desde hace años; la imagen, forjada a lo largo de la historia, de un equipo imbatible en los grandes torneos se ha perdido definitivamente. Así lo demostró la lamentable actuación contra Paraguay. Sin embargo, un duelo directo con Francia en los octavos de final, a los que aspiraban, quizá habría puesto de manifiesto aún más claramente la distancia que les separa de las principales potencias.
Alemania: balance de la selección nacional desde el Mundial de 2014
Concurso Ronda Rival en la eliminatoria Eurocopa 2016 Semifinales Francia (0-2) Mundial 2018 Fase de grupos Corea del Sur (0-2) Eurocopa 2021 Octavos de final Inglaterra (0-2) Mundial 2022 Fase de grupos Costa Rica (4-2, eliminada por diferencia de goles) Eurocopa 2024 Cuartos de final España (1-2 en la prórroga) Mundial 2026 Octavos de final Paraguay (3-4 en penaltis)