El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, defendió con firmeza al delantero Donyell Malen tras su expulsión en el minuto 53 ante el Como en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. La tarjeta roja dejó a la Roma con diez jugadores durante casi cuarenta minutos y la obligó a adoptar un planteamiento más defensivo en un partido que, hasta entonces, había sido abierto.

Gasperini rechazó que Malen hubiera actuado con mala intención y sostuvo que el delantero neerlandés había recibido numerosas faltas antes de su entrada a Kaiki.

«Nos vimos obligados a defendernos tras la tarjeta roja. Malen había recibido faltas una y otra vez antes de la entrada», soltó Gasperini.