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LichtsteinerGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Basilea, Lichtsteiner: «La Juventus tiene una camiseta que te hace volar». Le han dedicado una pancarta

Juventus
Basilea
S. Lichtsteiner

El suizo, exjugador de la Juve, habla antes del partido amistoso de hoy

Stephan Lichtsteiner, con siete títulos de liga como jugador de laJuventus, se mide hoy a los bianconeri en un amistoso como técnico del Basilea. En la rueda de prensa previa, el exlateral declara a Sky Sport: «Estamos bien, es la primera prueba tras una pretemporada intensa. Hoy espero ver a un Basilea con energía, con ganas de jugar y de enfrentarse a un rival muy importante; sí, tengo curiosidad».

  • Sobre la Juventus: «¿Qué Juve espero? Los conozco bien: tienen las piernas pesadas por el calor en Turín, pero llevan una camiseta que pesa y que les hace volar. Así que, aun así, espero una Juve que funcione bien porque tiene calidad».


    Los aficionados bianconeri le dedicaron a Lichtsteiner esta pancarta: «Stephan, orgullo suizo, guerrero bianconero».

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