Basilea, Lichtsteiner: «La Juventus tiene una camiseta que te hace volar». Le han dedicado una pancarta

Sobre la Juventus: «¿Qué Juve espero? Los conozco bien: tienen las piernas pesadas por el calor en Turín, pero llevan una camiseta que pesa y que les hace volar. Así que, aun así, espero una Juve que funcione bien porque tiene calidad».





Los aficionados bianconeri le dedicaron a Lichtsteiner esta pancarta: «Stephan, orgullo suizo, guerrero bianconero».