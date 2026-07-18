Stephan Lichtsteiner, con siete títulos de liga como jugador de laJuventus, se mide hoy a los bianconeri en un amistoso como técnico del Basilea. En la rueda de prensa previa, el exlateral declara a Sky Sport: «Estamos bien, es la primera prueba tras una pretemporada intensa. Hoy espero ver a un Basilea con energía, con ganas de jugar y de enfrentarse a un rival muy importante; sí, tengo curiosidad».
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Basilea, Lichtsteiner: «La Juventus tiene una camiseta que te hace volar». Le han dedicado una pancarta
Sobre la Juventus: «¿Qué Juve espero? Los conozco bien: tienen las piernas pesadas por el calor en Turín, pero llevan una camiseta que pesa y que les hace volar. Así que, aun así, espero una Juve que funcione bien porque tiene calidad».
Los aficionados bianconeri le dedicaron a Lichtsteiner esta pancarta: «Stephan, orgullo suizo, guerrero bianconero».
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