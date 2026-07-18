Tras cinco días de concentración, la Juventus vuelve a jugar: Los bianconeri de Luciano Spalletti empataron 0-0 en el campo del Basilea, dirigido por el exjugador de la Juve Stephan Lichtsteiner, en el primer amistoso de la pretemporada. El partido se disputó en el mismo estadio donde, en 1984, la Juventus venció 2-1 al Oporto en la final de la Recopa de Europa, trofeo que el capitán Gaetano Scirea levantó al final del encuentro. El Basilea, que debutará el sábado 25 de julio ante el Servette en la primera jornada de la Superliga suiza, mostró una mayor preparación. El encuentro permitió ver en acción al nuevo fichaje Jeff Ekhator, quien tuvo que retirarse en el 28’ por una lesión muscular, la nota negativa del día. Aún no se estrenó el otro refuerzo, el turco Zeki Celik, exjugador de la Roma llegado como agente libre.A Celik se sumaron las ausencias de los mundialistas Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz y Weston McKennie.
En la primera parte, Spalletti alineó un 4-2-3-1 con Ekhator como punta, apoyado por Boga, Adzic y Zhegrova. En la segunda, renovó el once con varios jugadores de la Nex Gen. Destacaron los brasileños Douglas Luiz y Arthur, de vuelta de sus cesiones y con destino a salir. Las ocasiones más claras las tuvo Miretti, que falló ante la portería vacía, y el joven Oboavwoduo, detenido por el portero del Basilea, Salvi, quien luego fue expulsado por una falta fuera del área sobre Openda. Los locales dispusieron de un penalti, provocado por una falta de Arthur sobre Otele, que Perin —que reemplazó a Di Gregorio tras la polémica generada por su agente— detuvo al propio Otele.
BASILEA-JUVENTUS 0-0
GOLES: –