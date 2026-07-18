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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Basilea-Juventus 0-0: lesión de Ekhator, penalti parado por Perin y minutos para todos en el primer partido de pretemporada

Juventus
Serie A

En Basilea, la Juventus empata a cero en su primer amistoso de pretemporada.

Tras cinco días de concentración, la Juventus vuelve a jugar: Los bianconeri de Luciano Spalletti empataron 0-0 en el campo del Basilea, dirigido por el exjugador de la Juve Stephan Lichtsteiner, en el primer amistoso de la pretemporada. El partido se disputó en el mismo estadio donde, en 1984, la Juventus venció 2-1 al Oporto en la final de la Recopa de Europa, trofeo que el capitán Gaetano Scirea levantó al final del encuentro. El Basilea, que debutará el sábado 25 de julio ante el Servette en la primera jornada de la Superliga suiza, mostró una mayor preparación. El encuentro permitió ver en acción al nuevo fichaje Jeff Ekhator, quien tuvo que retirarse en el 28’ por una lesión muscular, la nota negativa del día. Aún no se estrenó el otro refuerzo, el turco Zeki Celik, exjugador de la Roma llegado como agente libre.A Celik se sumaron las ausencias de los mundialistas Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz y Weston McKennie.


En la primera parte, Spalletti alineó un 4-2-3-1 con Ekhator como punta, apoyado por Boga, Adzic y Zhegrova. En la segunda, renovó el once con varios jugadores de la Nex Gen. Destacaron los brasileños Douglas Luiz y Arthur, de vuelta de sus cesiones y con destino a salir. Las ocasiones más claras las tuvo Miretti, que falló ante la portería vacía, y el joven Oboavwoduo, detenido por el portero del Basilea, Salvi, quien luego fue expulsado por una falta fuera del área sobre Openda. Los locales dispusieron de un penalti, provocado por una falta de Arthur sobre Otele, que Perin —que reemplazó a Di Gregorio tras la polémica generada por su agente— detuvo al propio Otele.



BASILEA-JUVENTUS 0-0

GOLES: –


  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    84' - Openda, protagonista: primero, en el área de la Juve, con un posible toque de mano; luego, en un contraataque, es derribado justo fuera del área del Basilea por el portero Salvi, que es expulsado

    82' — Oboavwoduo dispara con efecto con la derecha, pero el balón se va fuera.

    68' — Perin atrapa un disparo cruzado de Celar.

    65' - Cabeceo de Rugani que se va cerca del poste.

    64' – Oboavwoduo remata bien y obliga a Salvi a mandar a córner.

    59' - Milik cabecea alto.

    62' – Disparo a bocajarro de Celar que se marcha fuera por poco.

    58' – Falta de Arthur du Otele, penalti a favor del Basilea que Perin detiene al mismo Otele.

    54' – Openda dispara flojo y sin éxito.

    51' – Oportunidad para Joao Mario, con un tiro con efecto con la izquierda que detiene el portero del Basilea

    48' - Grave error de Miretti: roba un balón al Basilea, queda solo ante el portero y su disparo es repelido.

    46' — En la segunda parte, Spalletti cambia a 10 de los 11 jugadores (solo queda Openda). Entran Perin, Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik y Oboavwoduo.


    45' – Di Gregorio detiene bien al suelo un tiro libre de Shaqiri.

    40' – Cambiaso dispara desde 25 metros con la izquierda y el balón se marcha fuera por poco.

    34' – Douglas Luiz dispara raso desde corta distancia y el portero del Basilea atrapa el balón.

    28' – Lesión de Ekhator tras un choque; se queja de la rodilla y, aunque intenta seguir, Spalletti lo reemplaza por Openda. Sky habla de un posible problema muscular en el muslo.

    23' – Disparo de Boga, atajado por Omlin.

    21' - Locatelli derriba a Metinho y el banquillo del Basilea protesta; Spalletti responde a Lichtsteiner: «No hemos dicho nada».

    20' - Adzic dispara fuerte con la derecha desde cerca; el portero del Basilea rechaza.

    18' – Metinho dispara flojo con la derecha desde la frontal y Di Gregorio atrapa sin dificultad.

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  • BASILEA-JUVENTUS, EL RESUMEN DEL PARTIDO

    BASILEA-JUVENTUS 0-0

    GOLES: —


    BASILEA (4-2-3-1): Omlin (46' Salvi); Tsunemoto (79' Omeragic), Daniliuc, Victory, Cissé (80' Louis); Thorell (67' Leroy), Metinho (79' Vouilloz); Olaigbe (68' Bacanin), Shaqiri (46' Sow), Otele (66' Salah); Ajeti (46' Celar, 86' Widmer D'Autilia). Entrenador: Lichtsteiner.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (46' Joao Mario), Gatti (46' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (46' Rouhi); Locatelli (46' Miretti), Douglas Luiz (46' Arthur); Zhegrova (46' Oboavwoduo), Adzic (46' Licina), Boga (46' Milik, 78' Owusu); Ekhator (29' Openda). Entrenador: Spalletti.


    Amonestados: Cambiaso y João Mario (J).


    Expulsado: Salvi (B)


    Nota: 58' Perin detiene un penalti a Otele

  • BASILEA-JUVENTUS, LA CONVOCATORIA

    Convocatoria de Spalletti:

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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