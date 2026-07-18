84' - Openda, protagonista: primero, en el área de la Juve, con un posible toque de mano; luego, en un contraataque, es derribado justo fuera del área del Basilea por el portero Salvi, que es expulsado

82' — Oboavwoduo dispara con efecto con la derecha, pero el balón se va fuera.

68' — Perin atrapa un disparo cruzado de Celar.

65' - Cabeceo de Rugani que se va cerca del poste.

64' – Oboavwoduo remata bien y obliga a Salvi a mandar a córner.

59' - Milik cabecea alto.

62' – Disparo a bocajarro de Celar que se marcha fuera por poco.

58' – Falta de Arthur du Otele, penalti a favor del Basilea que Perin detiene al mismo Otele.

54' – Openda dispara flojo y sin éxito.

51' – Oportunidad para Joao Mario, con un tiro con efecto con la izquierda que detiene el portero del Basilea

48' - Grave error de Miretti: roba un balón al Basilea, queda solo ante el portero y su disparo es repelido.

46' — En la segunda parte, Spalletti cambia a 10 de los 11 jugadores (solo queda Openda). Entran Perin, Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik y Oboavwoduo.





45' – Di Gregorio detiene bien al suelo un tiro libre de Shaqiri.

40' – Cambiaso dispara desde 25 metros con la izquierda y el balón se marcha fuera por poco.

34' – Douglas Luiz dispara raso desde corta distancia y el portero del Basilea atrapa el balón.

28' – Lesión de Ekhator tras un choque; se queja de la rodilla y, aunque intenta seguir, Spalletti lo reemplaza por Openda. Sky habla de un posible problema muscular en el muslo.

23' – Disparo de Boga, atajado por Omlin.

21' - Locatelli derriba a Metinho y el banquillo del Basilea protesta; Spalletti responde a Lichtsteiner: «No hemos dicho nada».

20' - Adzic dispara fuerte con la derecha desde cerca; el portero del Basilea rechaza.

18' – Metinho dispara flojo con la derecha desde la frontal y Di Gregorio atrapa sin dificultad.