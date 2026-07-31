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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Baresi ha desaparecido, Gerry Cardinale: «Siempre al lado del Milan, nos recordó en silencio lo que significa representar a este club»

AC Milán
Serie A
F. Baresi

También está el mensaje de Gerry Cardinale, propietario del Milan, que recuerda así a Franco Baresi: "Hoy la familia del Milan llora la desaparición del gran Franco Baresi. Durante generaciones, Franco encarnó los valores, el carácter y la excelencia que definen a este club. Incluso en el último año, mientras afrontaba su reto más grande, siempre estuvo al lado del Milan, recordándonos en silencio lo que significa representar estos colores. El legado de Franco es profundo y durará para siempre. Nuestro pensamiento está con su familia y con todos aquellos en cuya vida dejó huella"


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