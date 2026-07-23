Con él, el Barcelona completa el mercado de refuerzo en lo que respecta a la batería de extremos ofensivos, con la continuidad de Raphinha y Yamal y la salida de Rashford, por quien el Barça ha decidido no invertir los 30 millones de euros acordados con el Manchester United para ejecutar la opción de compra incluida en la cesión de la última temporada. Ahora la atención de los campeones de España estará centrada en el mercado de salidas, necesario para financiar el fichaje de al menos un defensa central (el nombre de Aymeric Laporte está en lo más alto de la lista) y de un delantero para sustituir a Lewandowski. Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, sigue siendo el gran sueño del presidente Laporta.