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JJ Gabriel Manchester United 2025-26Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

Barcelona y Real Madrid, en máxima alerta después de que la joya del Manchester United JJ Gabriel exija salir de Old Trafford

Fichajes
J. Gabriel
Barcelona
Real Madrid
Manchester United
Primera División
Premier League

El Manchester United se ha quedado atónito después de que el joven de 15 años JJ Gabriel pidiera salir de Old Trafford en medio de un tenso pulso. Este sorprendente giro ha puesto en alerta a los pesos pesados europeos Barcelona y Real Madrid, así como a rivales de la Premier League, que siguen de cerca la situación del adolescente.

  • La joya exige salir de Old Trafford

    El United está inmerso en un sorprendente pulso con Gabriel. El talentoso jugador de 15 años y sus representantes han dejado atónitos a los dirigentes de Old Trafford al presentar una repentina solicitud para salir del club de inmediato. Sin embargo, el Manchester United se mantiene firme y se niega rotundamente a ceder en este asunto. El club no rescindirá bajo ninguna circunstancia el contrato del joven, lo que significa que actualmente no puede ser dado de baja.

    A pesar de esta postura firme del conjunto inglés, la situación ha puesto en alerta a varios grandes clubes de toda Europa. Los gigantes españoles Barcelona y Madrid están siguiendo activamente la evolución de los acontecimientos ante un posible traspaso, según ESPN.

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  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    El Madrid prepara un plan para un adolescente

    En un principio, estaba previsto que Gabriel entrara en la convocatoria de Michael Carrick para el duelo del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton. Saltar al terreno de juego habría consolidado su lugar en la historia como el jugador más joven de la historia del United.

    Sin embargo, ahora todo apunta a que el prometedor adolescente quedará fuera por completo de la convocatoria para el partido tras haberse perdido los entrenamientos de esta semana. Según se informa, los dirigentes del United no conocen los motivos exactos de su repentino deseo de marcharse.

    Si finalmente se materializa su salida, el Madrid ya tiene trazada una hoja de ruta clara. El mismo informe sugiere que el conjunto español planea integrar de inmediato a Gabriel en la dinámica de su equipo B para acelerar su desarrollo.

  • Los grandes rivales acechan a la estrella adolescente

    Las estrictas normativas suelen impedir que los jugadores jóvenes se incorporen a clubes europeos antes de los 18 años. Sin embargo, Gabriel tiene pasaporte irlandés, lo que le hace plenamente elegible para dar el salto a un equipo europeo de primer nivel.

    El Barcelona y el Real Madrid no son los únicos clubes que siguen de cerca cómo se desarrolla la situación. Los pesos pesados de la Premier League Manchester City y Chelsea también están muy pendientes del tenso pulso del joven.

    Perder a una gran promesa a manos de un feroz rival nacional sería un duro golpe para la cúpula de Old Trafford. Aun así, sigue habiendo esperanza de que la situación todavía pueda resolverse de forma amistosa.

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  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    El próximo mes aguardan decisiones cruciales

    La postura inflexible de Gabriel ha abierto sin duda la puerta a una posible salida el próximo verano. Sin embargo, el punto de inflexión inmediato llegará el 6 de octubre, cuando el delantero celebre su 16º cumpleaños.

    A partir de esa fecha concreta, el adolescente pasará a ser oficialmente elegible para firmar formularios de beca. Aunque la situación actual presenta un panorama increíblemente desolador, los directivos del Manchester United mantienen la esperanza de que la relación rota todavía pueda reconducirse. Por ahora, el mundo del fútbol observa mientras el joven de 15 años sopesa cuál será su próximo paso en su carrera.