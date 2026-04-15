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Barcelona y Manchester City luchan por el centrocampista de 16 años del Palmeiras, y el club azulgrana no quiere repetir los errores con Endrick y Estevao
El Barcelona acelera las negociaciones por la joven promesa brasileña
Según AS, el Barcelona ha intensificado los contactos para fichar a Conceição. El club catalán sigue al centrocampista ofensivo desde antes de su irrupción en la Copa da Copinha, donde marcó cuatro goles y dio tres asistencias en siete partidos. Para evitar nuevas frustraciones como con Endrick, Estevao o Rayan, han iniciado una negociación exprés. Aunque su cláusula es de 100 millones de euros hasta 2029, Palmeiras aceptaría unos 50 millones entre fijo y variables.
El Manchester City lidera la carrera por el título de la Premier League
Manchester City y Chelsea lideran la carrera por el joven talento. Según ESPN Brasil, el City, apoyado en las relaciones forjadas con los traspasos de Gabriel Jesús y Vítor Reis, prepara una oferta de 40 millones de euros para alejar a otros clubes ingleses. Los propietarios del Chelsea vigilan de cerca la situación y aguardan el momento ideal para presentar su propuesta.
Un talento de élite que está dejando huella
Con la camiseta número 10, Conceicao ha brillado en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay con un gol y dos asistencias. Lo comparan con Estevao. En una reciente entrevista, el joven explicó: «Me encantan los uno contra uno, regatear y superar a mis rivales con velocidad». Sobre su mayor inspiración, añadió con orgullo: «Mi referente es Endrick...».
- Cesar Greco / Palmeiras
Lo que nos depara el futuro
Conceição no podrá fichar por un equipo europeo hasta cumplir 18 años. Palmeiras no tiene prisa por venderlo y planea incorporarlo al primer equipo de Abel Ferreira tras el torneo sub-17. El plan es que se convierta en un jugador clave antes de su traspaso millonario al extranjero.