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Moataz Elgammal

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Barcelona y Manchester City luchan por el centrocampista de 16 años del Palmeiras, y el club azulgrana no quiere repetir los errores con Endrick y Estevao

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E. Conceicao
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El Barcelona compite con el Manchester City por fichar a Eduardo Conceição, centrocampista ofensivo de 16 años del Palmeiras. Los catalanes negocian intensamente para evitar repetir los errores pasados de dejar escapar talentos sudamericanos como Endrick y Estevao Willian, que acabaron en clubes rivales europeos.

  • El Barcelona acelera las negociaciones por la joven promesa brasileña

    Según AS, el Barcelona ha intensificado los contactos para fichar a Conceição. El club catalán sigue al centrocampista ofensivo desde antes de su irrupción en la Copa da Copinha, donde marcó cuatro goles y dio tres asistencias en siete partidos. Para evitar nuevas frustraciones como con Endrick, Estevao o Rayan, han iniciado una negociación exprés. Aunque su cláusula es de 100 millones de euros hasta 2029, Palmeiras aceptaría unos 50 millones entre fijo y variables.

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  • El Manchester City lidera la carrera por el título de la Premier League

    Manchester City y Chelsea lideran la carrera por el joven talento. Según ESPN Brasil, el City, apoyado en las relaciones forjadas con los traspasos de Gabriel Jesús y Vítor Reis, prepara una oferta de 40 millones de euros para alejar a otros clubes ingleses. Los propietarios del Chelsea vigilan de cerca la situación y aguardan el momento ideal para presentar su propuesta.


  • Un talento de élite que está dejando huella

    Con la camiseta número 10, Conceicao ha brillado en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay con un gol y dos asistencias. Lo comparan con Estevao. En una reciente entrevista, el joven explicó: «Me encantan los uno contra uno, regatear y superar a mis rivales con velocidad». Sobre su mayor inspiración, añadió con orgullo: «Mi referente es Endrick...».

  • Eduardo ConceiçãoCesar Greco / Palmeiras

    Lo que nos depara el futuro

    Conceição no podrá fichar por un equipo europeo hasta cumplir 18 años. Palmeiras no tiene prisa por venderlo y planea incorporarlo al primer equipo de Abel Ferreira tras el torneo sub-17. El plan es que se convierta en un jugador clave antes de su traspaso millonario al extranjero.