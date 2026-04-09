Barcelona y Atlético de Madrid: mucho ruido y pocas nueces... la revancha llega en cuatro días

En una noche que demostró que la Liga de Campeones no perdona los errores individuales ni la falta de eficacia, el Atlético de Madrid ganó 0-2 en el Spotify Camp Nou, por primera vez desde 2006, en el partido de ida de cuartos de final ante el Barcelona.

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