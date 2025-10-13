Barcelona sufre el temor de una lesión de Ferran Torres ya que el delantero se retira de la concentración de España debido a un problema muscular tras la retirada de Dani Olmo en la preparación para el enfrentamiento del Clásico contra el Real Madrid
La lesión de Ferran Torres se suma a las crecientes preocupaciones del Barcelona
Torres ha sido descartado para el enfrentamiento de España contra Bulgaria después de reportar molestias musculares tras el partido contra Georgia. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que el delantero del Barcelona jugó los 90 minutos completos contra Georgia, pero experimentó una sobrecarga muscular, aunque no se encontró daño estructural después de las pruebas médicas.
El momento no podría ser peor para el Barcelona. El equipo catalán ya está lidiando con una serie de lesiones en jugadores clave, y el contratiempo de Torres añade más presión a los planes del entrenador Flick antes del primer Clásico de la temporada el 26 de octubre. Con Olmo, Fermín López y Gavi ya ausentes, el técnico del Barça ahora enfrenta un desafío creciente para mantener la consistencia en el ataque y la profundidad en la rotación.
- Getty Images Sport
Qué pierde el Barcelona sin Ferran Torres
El resurgimiento de Torres esta temporada ha sido uno de los puntos brillantes del Barcelona. El delantero de 24 años ha redescubierto su ritmo bajo Flick, contribuyendo con goles y energía creativa desde ambas bandas. En La Liga, Torres ya ha estado directamente involucrado en seis goles en 10 partidos, mostrando movimientos agudos, una mejorada capacidad de definición y un creciente sentido de liderazgo en el tercio final.
Los Blaugrana también están enfrentando la ausencia de Olmo, quien sufrió una lesión en el músculo de la pantorrilla mientras estaba con la selección española. El contratiempo lo obligó a retirarse de los partidos de clasificación de España contra Georgia y Bulgaria, y desde entonces ha regresado a Barcelona para una evaluación médica. Se espera que la lesión lo deje fuera de juego durante tres a cuatro semanas, casi con seguridad descartándolo para El Clásico. El club ha expresado frustración por cómo España manejó la condición física de Olmo, ya que el jugador había reportado molestias al llegar al campamento nacional pero continuó entrenando.
La recuperación de Lamine Yamal ofrece esperanza para El Clásico
En medio de la creciente lista de lesiones, el Barcelona puede finalmente tener algunas noticias positivas. La sensación adolescente Lamine Yamal está en camino de regresar antes del crucial enfrentamiento del Clásico. Según informes, se espera que Yamal reciba el alta médica para participar en el próximo partido del Barcelona contra el Girona, probablemente como sustituto. Si pasa ese partido sin complicaciones, el plan es que comience contra el Olympiacos en la Liga de Campeones, un paso crucial antes de estar totalmente listo para el enfrentamiento con el Madrid.
- Getty
Las preocupaciones por lesiones aumentan tanto para Barcelona como para Madrid.
El Real Madrid enfrenta sus propios desafíos de condición física de cara al Clásico. Dani Carvajal ha sido descartado por alrededor de un mes debido a una lesión en el gemelo, mientras que Trent Alexander-Arnold sigue al margen por un problema en el bíceps femoral. Estas ausencias han obligado al entrenador Xabi Alonso a confiar en defensores más jóvenes y a reubicar roles, con Federico Valverde ocasionalmente desplegado en una posición más retrasada.
Por lo tanto, ambos equipos llegarán al Santiago Bernabéu con plantillas debilitadas, añadiendo otra capa de imprevisibilidad a un enfrentamiento que podría definir la carrera por el título de La Liga en las primeras etapas. Madrid lidera actualmente la tabla con 21 puntos en ocho partidos, mientras que los campeones defensores, Barcelona, los siguen de cerca con 19 puntos.