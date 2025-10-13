Barcelona sufre el temor de una lesión de Ferran Torres ya que el delantero se retira de la concentración de España debido a un problema muscular tras la retirada de Dani Olmo en la preparación para el enfrentamiento del Clásico contra el Real Madrid

Torres ha sido descartado para el enfrentamiento de España contra Bulgaria después de reportar molestias musculares tras el partido contra Georgia. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que el delantero del Barcelona jugó los 90 minutos completos contra Georgia, pero experimentó una sobrecarga muscular, aunque no se encontró daño estructural después de las pruebas médicas.

El momento no podría ser peor para el Barcelona. El equipo catalán ya está lidiando con una serie de lesiones en jugadores clave, y el contratiempo de Torres añade más presión a los planes del entrenador Flick antes del primer Clásico de la temporada el 26 de octubre. Con Olmo, Fermín López y Gavi ya ausentes, el técnico del Barça ahora enfrenta un desafío creciente para mantener la consistencia en el ataque y la profundidad en la rotación.