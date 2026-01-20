Barcelona sufre un gran revés por la lesión de Ferran Torres, pero Raphinha regresa a la convocatoria para el partido de la Champions League contra el Slavia Praga
Ferran Torres se suma a la creciente lista de ausencias
La preparación del Barcelona para su excursión europea a mitad de semana ha sido interrumpida por la confirmación de que Torres ha sufrido una lesión muscular. El versátil delantero, quien ofrece a Flick una valiosa opción en los tres frentes de ataque, ha sido diagnosticado con una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha. Los servicios médicos del club han estimado un tiempo de recuperación de alrededor de 10 días, lo que significa que Torres no solo se perderá el viaje a la República Checa, sino que también es una gran duda para el próximo partido de La Liga el fin de semana.
El momento de la lesión es particularmente frustrante para Flick, quien está intentando rotar su equipo en medio de un calendario de partidos congestionado. Torres ha sido un recurso útil para el Barcelona esta temporada, a menudo proporcionando energía desde el banquillo o entrando para descansar a los titulares clave. Su ausencia elimina una capa de flexibilidad táctica para el entrenador, quien pierde efectivamente una de sus principales piezas de rotación justo cuando las apuestas en la Liga de Campeones comienzan a aumentar. El "Tiburón", como se le conoce cariñosamente, permanecerá en Cataluña para someterse a fisioterapia mientras sus compañeros de equipo vuelan hacia Praga.
La suspensión de Lamine Yamal deja un vacío en el ataque
Agregando a la miseria de perder a Torres está la indisponibilidad de la sensación adolescente Yamal. El extremo, que se ha consolidado como uno de los talentos más electrizantes del fútbol mundial, cumple una suspensión de un partido tras acumular un ciclo de tarjetas amarillas en la competencia. La influencia de Yamal en el ataque del Barcelona no se puede exagerar; su capacidad para aislar a los defensores y crear oportunidades de la nada ha sido fundamental para el plan de juego ofensivo de Flick.
Reemplazar a Yamal nunca es una tarea sencilla, pero hacerlo sin Torres disponible como suplente lleva los recursos del Barcelona al límite. Las ausencias no terminan ahí, ya que la sala médica sigue ocupada por bajas a largo plazo. El dinámico centrocampista Gavi y el sólido defensa Andreas Christensen continúan con sus respectivos programas de recuperación y nunca estuvieron en disputa para este encuentro. Este grupo de ausencias significa que Flick tendrá que depender mucho de sus estrellas séniores restantes y del entusiasmo juvenil de los graduados de La Masia para navegar un complicado partido fuera de casa.
Raphinha regresa para reforzar la mermada delantera
En medio de la penumbra de suspensiones y lesiones, el regreso de Raphinha representa un gran impulso psicológico y táctico para el equipo. El extremo brasileño se perdió el reciente encuentro contra la Real Sociedad debido a un golpe menor, lo que desató temores de que podría estar fuera por un tiempo. Sin embargo, ha entrenado sin problemas y ha recibido luz verde para viajar, proporcionando a Flick un auténtico ganador de partidos en ausencia de Yamal.
Se espera que Raphinha regrese directamente al once inicial, probablemente operando por la banda para proporcionar servicio a Robert Lewandowski. La lista del equipo publicada por el club confirma un grupo fuerte a pesar de las ausencias. Junto a Raphinha y Lewandowski, la lista incluye a Marcus Rashford, de quien se espera que asuma la responsabilidad de la amenaza goleadora que usualmente ofrece Yamal. La inclusión de jóvenes talentos como Roony Bardghji y Marc Bernal también sugiere que Flick podría necesitar recurrir a su banco para influir en el juego en los minutos finales.
- Getty Images Sport
La carrera por los primeros ocho se intensifica
El contexto de este encuentro añade un peso significativo a los dilemas de selección que enfrenta Flick. Bajo el nuevo formato de la Liga de Campeones, terminar entre los ocho primeros en la fase de liga es primordial para evitar el riesgo de una eliminatoria de dos partidos en febrero. El Barcelona sabe que perder puntos contra el Slavia Praga podría ser fatal para sus esperanzas de asegurar ese camino directo a los octavos de final. Actualmente se encuentran en el puesto 15 de la tabla con 10 puntos, lo que les deja con una oportunidad de ingresar en los ocho primeros en los últimos dos partidos de la fase de liga.
Flick ha descrito el partido como "crucial", reconociendo que si quieren mantener su destino en sus propias manos, no bastará con nada menos que tres puntos. El estadio local del Slavia Praga es conocido por su atmósfera hostil, y el equipo checo intentará explotar cualquier debilidad defensiva mostrada por los visitantes. Con el margen de error disminuyendo, el Barcelona debe encontrar la manera de ganar sin dos de sus atacantes clave, colocando el peso directamente sobre los hombros del regresado Raphinha y el veterano Lewandowski para entregar resultados en una noche de alta presión en Praga.