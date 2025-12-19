Barcelona se acerca al prodigio del Norwich City con pasado en la Sub-17 de Inglaterra

Según The Sun, Tavares ha estado en el radar de dos pesos pesados de la Bundesliga, RB Leipzig y Borussia Dortmund, ambos interesados en asegurarse a uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol inglés. Sin embargo, el Barcelona ha actuado con rapidez y determinación, presentándole un proyecto deportivo con un camino claramente definido, un factor que habría sido clave en la decisión del jugador.

Tavares ya ha tenido un primer contacto con el fútbol senior. Debutó con el primer equipo del Norwich en un amistoso de pretemporada ante el conjunto neerlandés Volendam el pasado mes de julio. Aunque todavía no ha disputado partidos oficiales al máximo nivel, su progresión ha sido constante y difícil de frenar.

Gracias a su pasaporte portugués, el delantero es elegible para trasladarse al extranjero y, además, ya ha representado a Inglaterra en la categoría Sub-17, acumulando cuatro convocatorias que han reforzado aún más su reputación. Su momento más llamativo de la temporada llegó cuando firmó un espectacular triplete en apenas 16 minutos con el equipo juvenil del Norwich, en una contundente victoria por 6-0 ante la academia del Málaga.