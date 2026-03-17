¿Barcelona o Real Madrid? La estrella holandesa confiesa su sueño de jugar en La Liga, mientras los dos gigantes del Clásico siguen de cerca al centrocampista valorado en 50 millones de euros

Smit ha expresado abiertamente su preferencia por fichar por un equipo español, citando tanto la cultura futbolística como el clima como factores clave en su proceso de decisión. Aunque varios clubes de la Premier League han mostrado un gran interés por sus servicios, el centrocampista parece decidido a fichar por un equipo español una vez que termine su etapa en el Alkmaar.

«La Liga. Jugar allí sería genial. Me encanta el sol, estoy cansado de jugar con tanto frío y lluvia, así que me gustaría irme a jugar a España», dijo Smit en Matchday with Broederliefde cuando le preguntaron cuál sería su próximo destino.

Según se informa, el Real Madrid lo considera un objetivo clave para renovar su mediocampo durante el próximo mercado de fichajes de verano, aunque también se ha relacionado al Barcelona con él. Por otra parte, gigantes de la Premier League como el Chelsea y el Manchester United han estado siguiendo de cerca su evolución.