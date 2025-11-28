Getty Images Sport
Barcelona no exigirá multas diarias de 1 millón de euros a la empresa constructora del Camp Nou a pesar del retraso de un año en la renovación
Múltiples retrasos en la renovación del Camp Nou
La renovación del Camp Nou de Barcelona, alguna vez considerada un logro emblemático del proyecto Espai Barca, se convirtió en una saga de retrasos, críticas y hitos no cumplidos. El proyecto ahora se ha extendido un año más allá de la fecha límite original del 29 de noviembre de 2024, sin embargo, el club no ejecutará la cláusula de penalización de €1 millón por día incluida en el contrato de Limak, informa Mundo Deportivo.
Esta decisión llega tras meses de preocupaciones sobre la gestión del proyecto. Una de las primeras rupturas internas ocurrió cuando Jordi Llauradó, el miembro de la junta que supervisaba Espai Barca, dimitió tras la elección del presidente Joan Laporta de Limak como socio de construcción. Llauradó se opuso a la selección - creía que la reconstrucción del Camp Nou merecía una firma de primer nivel, tal vez cotizada en bolsa y sujeta a una estricta supervisión regulatoria. Limak, en contraste, presentó su oferta tarde, no cumplió ciertos criterios formales, y supuestamente obtuvo la calificación más baja en evaluaciones técnicas. El ex miembro de la junta también se negó a asistir al voto, señalando su desaprobación, y renunció semanas después en protesta.
Ahora, el club enfrenta las consecuencias de esa elección. El Camp Nou permanece parcialmente cerrado, su reapertura gradual es mucho más lenta de lo prometido. Habiendo regresado al Camp Nou para su primer partido la semana pasada, el Barcelona continúa jugando partidos en un estadio todavía rodeado de grúas, techos incompletos y vestíbulos sin terminar, socavando la promesa inicial de un regreso resplandeciente para el 125º aniversario del club. Y a pesar del largo retraso, Laporta ha dejado claro que invocar la cláusula de penalización está "fuera de discusión", insistiendo en que los contratiempos del proyecto se deben a circunstancias fuera del control de Limak.
- AFP
Por qué el Barcelona se niega a exigir las multas
Barcelona argumenta que muchos de los retrasos surgieron de factores que ningún contratista podría haber prevenido completamente: cuellos de botella burocráticos, desafíos de permisos e inspecciones laborales que causaron repetidas interrupciones. Las prolongadas aprobaciones del Ayuntamiento obligaron a detener el trabajo durante semanas, mientras que los requisitos de seguridad de la UE y las restricciones municipales sobre la construcción continua redujeron las horas operativas.
Más allá de la burocracia, el propio sitio produjo nuevas complicaciones, según varios informes. Los equipos de construcción descubrieron cables de alta tensión que requerían una reconexión completa, materiales peligrosos que exigían una remoción especializada y problemas de drenaje significativos en el área del campo que retrasaron el rebrote de césped por meses. Mientras tanto, las disrupciones globales, desde la bancarrota de un importante proveedor de acero hasta los retrasos en el envío vinculados a tensiones geopolíticas, ralentizaron aún más el progreso.
Olas de calor extremas en Cataluña provocaron paradas laborales obligatorias bajo nuevas regulaciones españolas, y las leyes de control de ruido bloquearon la posibilidad de turnos de 24 horas que podrían haber acelerado el trabajo. Retrasos en la subcontratación en las zonas VIP, aún incompletas y sin fachadas finales ni asientos de lujo, extendieron aún más la línea de tiempo. El enorme techo, que requería 1,400 toneladas de cableado de acero, sigue siendo uno de los componentes más grandes ahora pospuesto para 2026.
Laporta insiste en que estas condiciones hacen que el litigio sea invencible y que buscar más de 200 millones de euros en multas dañaría la relación con Limak y pondría en peligro la finalización. El club argumenta que su prioridad debe ser garantizar la reapertura completa del estadio con 105,000 asientos para mediados de 2026, no entrar en una larga batalla legal que podría detener el progreso.
Añadiendo a la controversia, la Inspección de Trabajo Catalana recientemente multó a un subcontratista de Extreme Works con 1 millón de euros por emplear a 79 trabajadores indocumentados en el sitio, un incidente que ha generado más escrutinio sobre los estándares de supervisión y arroja otra sombra sobre la ejecución del proyecto.
La indignación de los aficionados y la presión interna aumentan
Barcelona ha incumplido repetidamente las fechas de retorno autoimpuestas. Desde el objetivo del aniversario de 2024 hasta el Trofeo Joan Gamper de 2025 y una reapertura planeada para el partido contra el Valencia que se trasladó abruptamente de nuevo al Estadio Johan Cruyff por complicaciones de permisos de última hora. El Estadi Olímpic de Montjuic, el hogar temporal desde 2023, ha ofrecido poco consuelo: capacidad reducida, atmósferas apagadas y los aficionados visitantes frecuentemente superando en cánticos a la multitud local.
La frustración llegó al punto de ebullición cuando un video viral mostró a un aficionado confrontando directamente a Laporta, acusando a la directiva de hacer promesas vacías. Los foros en línea han producido análisis forenses de los retrasos, con algunos análisis atribuyendo la mayoría de los contratiempos a errores de planificación prevenibles en lugar de a externalidades incontrolables.
Internamente, las tensiones son igualmente evidentes. La programación de los partidos de La Liga y la Liga de Campeones se ha convertido en un calvario logístico, con múltiples departamentos obligados a reaccionar ante cada cambio en las líneas de tiempo de la construcción. Los clientes VIP ahora están expresando su insatisfacción debido a los salones y zonas premium sin terminar, poniendo en peligro importantes fuentes de ingresos.
- Getty Images Sport
Consecuencias financieras para el Barça y el camino por delante
La capacidad reducida en Montjuic le ha costado a Barcelona decenas de millones anuales en ingresos perdidos en días de partido, dinero que se necesita desesperadamente en medio de restricciones de deuda y límite salarial continuas. Los retrasos también han borrado potenciales ganancias de eventos como los partidos inaugurales de la Liga de Campeones y activaciones comerciales vinculadas a la reapertura del estadio. Los costos desbordados de materiales y mano de obra han inflado el presupuesto de renovación mucho más allá de las proyecciones iniciales, intensificando la presión sobre un club que ya está manejando una deuda de €1.3 mil millones.
Al renunciar a más de €200 millones en posibles sanciones de Limak, Barcelona ha sacrificado un posible colchón de ingresos. Mientras tanto, la multa gubernamental de €1 millón por trabajadores no documentados añadió otra carga financiera a un proyecto ya plagado de gastos imprevistos.
Sin embargo, la renovación del Espai Barca no está exenta de progreso. La reapertura parcial ha permitido a Barcelona albergar nuevamente partidos selectos de La Liga y la Liga de Campeones en el Camp Nou, y una sesión de entrenamiento abierta a principios de este mes ofreció un vistazo de la vida después de que se hayan ido las grúas. Los objetivos de sostenibilidad, como 18,000 metros cuadrados de paneles solares, reciclaje de materiales a gran escala y sistemas de reutilización de agua, siguen en camino a pesar de los retrasos en su instalación. Aún así, el camino hacia la finalización completa se extiende hasta 2026.
