«Barcelona ha sido mi casa»: Ferran Torres envía un emotivo mensaje de despedida a la afición tras su traspaso al PSG por 50 millones de euros

Torres se ha despedido oficialmente del Barcelona y de la afición, poniendo fin a su etapa de cuatro años y medio en el club después de firmar un contrato de cinco años con el PSG que le vincula al club hasta 2031. El delantero compartió un emotivo vídeo de despedida en Instagram, en el que repasó algunos de sus mejores momentos con la camiseta del Barcelona. El vídeo estuvo acompañado por una locución en la que Torres reflexionó sobre su trayectoria en el club y el impacto que su etapa en Cataluña ha tenido en él.

En su sentido mensaje, el exjugador del Manchester City expresó su profundo agradecimiento por el tiempo que pasó vistiendo la camiseta azulgrana. Declaró: "Antes que nada, quiero daros las gracias a todos por todo. Ha sido un honor vestir estos colores. Lo que he vivido en el Barça durante estos cuatro años y medio me ha convertido en un mejor futbolista y en una mejor persona".







