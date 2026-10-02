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¿Barcelona en problemas? El Real Madrid está convencido de que la UEFA ya puede sancionar al gigante catalán
El Madrid exige una actuación urgente por las pruebas del caso Negreira
La tensión de larga data entre los dos mayores clubes de España ha alcanzado un nuevo punto de ebullición, ya que las consecuencias de la investigación del caso Negreira siguen planeando sobre el Camp Nou. El Real Madrid ha intensificado recientemente sus esfuerzos al entregar a la UEFA una enorme recopilación de documentos, de más de 50.000 páginas, que considera que demuestra que los históricos pagos del Barcelona a responsables arbitrales justifican una intervención disciplinaria inmediata.
Mientras sigue en curso un procedimiento judicial en España, los dirigentes de la capital están presionando para que las autoridades deportivas actúen con mayor rapidez que la justicia civil.
En un movimiento formal para garantizar que el asunto no caiga en el olvido, el club publicó un comunicado oficial del Real Madrid en el que confirma que la UEFA ha recibido la extensa denuncia. «La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C.F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos realizados durante las dos últimas décadas por el F.C. Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
La denuncia presentada por nuestro club incluye una amplia documentación y pruebas sobre hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral», decía el comunicado, según informó Mundo Deportivo.
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Se cierne una posible sanción de la Champions League
El núcleo de la convicción del Madrid radica en la normativa específica que rige el fútbol europeo. Según los estatutos de la UEFA, cualquier club que sea declarado directa o indirectamente implicado en actividades destinadas a influir en el resultado de los partidos, ya sea a nivel nacional o internacional, puede ser excluido de participar en competiciones continentales.
Para el Barcelona, esto podría suponer una exclusión de la Champions League durante al menos una temporada completa, además de una importante sanción económica.
El Real Madrid cree que la UEFA tiene pruebas suficientes para actuar
Fuentes internas del Real Madrid creen que el nuevo dosier aporta el «eslabón perdido» del que antes carecía el organismo rector para justificar una sanción deportiva tan severa.
Además, la directiva del Bernabéu sostiene que pagar a un alto cargo del estamento arbitral durante un periodo de 15 años representa una vulneración fundamental del código ético de la UEFA.
Sostienen que las sanciones deportivas no deberían depender del resultado final del juicio penal español. En su opinión, un club puede ser absuelto de cargos penales en un tribunal, pero seguir siendo considerado responsable de infracciones disciplinarias en virtud de las normas específicas de integridad del fútbol.
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Ceferin reconoce la gravedad de la situación
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, no ha rehuido la magnitud del escándalo y anteriormente describió la situación como una de las más graves con las que se ha encontrado jamás en este deporte. Aunque ha mantenido cierta distancia debido a la independencia del comité disciplinario, sus comentarios anteriores sugieren que el organismo rector contempla las acusaciones con extrema preocupación.
La exigencia de una resolución rápida sigue siendo la prioridad para el Real Madrid, que ha afirmado que seguirá de cerca el proceso. "El Real Madrid C.F. considera esencial que, ahora que la UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima urgencia hasta su completa conclusión, y que los órganos competentes adopten las decisiones oportunas de acuerdo con la gravedad de los hechos verificados".
"Nuestro club seguirá colaborando activamente con la UEFA y llevará a cabo todas las acciones que estén en su mano para esclarecer unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben regir el fútbol europeo", añadió el club.
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