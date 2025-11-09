Barcelona descarta comprar a Marcus Rashford antes del verano y anuncia planes alternativos de fichajes

La carrera de Marcus Rashford en el Barcelona ha arrancado de manera espectacular tras su cesión veraniega desde el Manchester United. Tras años de altibajos en la Premier League con los Red Devils, el extremo inglés ha recuperado su mejor versión bajo la dirección de Hansi Flick. Su velocidad fulminante, la toma de decisiones más acertada y la confianza renovada se hicieron patentes en el último Clásico, donde asistió a Fermín López, y en su doblete contra el Olympiacos en la Champions League.

El resurgimiento del futbolista de 28 años se ha visto facilitado por las lesiones del extremo brasileño Raphinha desde el inicio de la temporada 2025-26, lo que permitió a Rashford consolidarse como titular en el extremo izquierdo. Ha logrado imponer su juego y establecer una conexión inmediata con compañeros como Ferran Torres y López en el dinámico sistema ofensivo de Flick.

El cambio de Rashford no ha pasado desapercibido: los dirigentes del Barcelona ya han iniciado conversaciones para activar la cláusula de compra incluida en su préstamo. Además, ha vuelto a ser convocado por la selección de Inglaterra y parece encaminado a formar parte del equipo de cara al Mundial bajo Thomas Tuchel el próximo año.