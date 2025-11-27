Getty Images Sport
Barcelona confirma la lesión de Fermín López y se perderá partidos clave de LaLiga y Champions League
Barcelona pierde a su pilar del mediocampo
El Barça ha anunciado que el centrocampista Fermín López estará de baja alrededor de dos semanas tras sufrir una lesión leve en el sóleo de su pierna derecha durante el entrenamiento del jueves.
El contratiempo llega en un momento delicado para Hansi Flick, justo cuando recibía la buena noticia del regreso de Pedri, autorizado para volver ante el Alavés.
En su comunicado oficial, el club detalló que el jugador “presenta una pequeña lesión en el músculo sóleo de la pierna derecha, con un tiempo estimado de recuperación de aproximadamente dos semanas”.
La baja supone un golpe para Flick, ya que dejará a Fermín fuera de encuentros clave de LaLiga y la Champions League, apenas días después del duro 3-0 encajado frente al Chelsea. Ahora, todo apunta a que el centrocampista se perderá los duelos ante Alavés, Atlético de Madrid, Betis y Eintracht Frankfurt, y aún no está claro si podrá recuperarse a tiempo para enfrentarse a Osasuna el 13 de diciembre, solo dos días después de que concluya su período de recuperación previsto.
Lesión sufrida en el duelo ante el Athletic Club
Fermín venía firmando una gran temporada y recientemente alcanzó las 100 apariciones con el primer equipo, consolidándose como una pieza clave. Su disponibilidad había sido especialmente valiosa en un momento en el que el Barça sufre visiblemente en el mediocampo por las múltiples bajas, lo que hace que esta lesión resulte aún más disruptiva para los planes de Flick.
Más allá del parte médico, el contexto de su lesión explica por qué su ausencia puede pesar tanto. Mundo Deportivo informó que el centrocampista aún arrastraba las secuelas de un duro golpe recibido ante el Athletic Club, producto de una entrada de Oihan Sancet que acabó con tarjeta roja para el jugador bilbaíno. A pesar de las molestias, Fermín quiso estar en el once inicial en el duelo de Champions en Stamford Bridge, donde el Barça sufrió una contundente derrota.
Disputó algo más de una hora antes de ser sustituido, y la acumulación de carga y dolor parece haber contribuido al problema que sufrió en el entrenamiento del jueves. Este nuevo contratiempo supone su segunda lesión de la temporada y llega justo cuando la enfermería del Barça comenzaba por fin a vaciarse, con solo los lesionados de larga duración —Marc-André ter Stegen y Gavi— aún fuera de acción.
Vuelve Pedri pero el mediocampo sigue siendo un dolor de cabeza para Flick
Aunque la baja de Fermín es motivo de preocupación, el Barça recibió un respiro con la recuperación de Pedri. El canario completó el entrenamiento del jueves con normalidad y todo indica que estará disponible para el duelo ante el Alavés. Su regreso brinda a Flick más alternativas y permitirá gestionar mejor las cargas de trabajo, especialmente tras un calendario exigente que ha dejado a varios jugadores al límite en lo físico.
La vuelta de Pedri también abre la puerta a que Dani Olmo recupere protagonismo en el mediocampo ofensivo, justo cuando Flick busca rotar y proteger a sus piezas clave. La ausencia de Fermín ya había condicionado la alineación del martes en Londres, donde el Barcelona sufrió por la falta de equilibrio y control en la zona central.
Las próximas semanas exigirán una administración precisa de la plantilla, con el Barça tratando de recuperar terreno en LaLiga tras su tropiezo en la Champions League. Hansi Flick deberá apoyarse en la profundidad de su centro del campo —con Pedri, Olmo y Frenkie de Jong— para afrontar un tramo exigente del calendario.
¿Qué sigue?
Se espera que Fermín se pierda al menos cuatro partidos, incluido un duelo clave en casa ante el Atlético de Madrid y el crucial enfrentamiento de Champions League contra el Eintracht Frankfurt.
Si la recuperación avanza según lo previsto, el centrocampista podría estar de vuelta alrededor del 13 de diciembre, lo que convierte el partido en el Camp Nou ante Osasuna en la fecha más probable para su regreso. Aun así, el Barça no correrá riesgos, especialmente tratándose de una lesión en el sóleo, un músculo propenso a recaídas. El club confía en que el contratiempo no se extienda más allá de las dos semanas estimadas y que el joven mediocampista esté disponible a tiempo para un diciembre cargado y decisivo.
