Barcelona 'carece de la confianza que necesitamos', pero Hansi Flick insiste en que 'todo estará bien' mientras Lamine Yamal y compañía se acercan al regreso

Flick volvió a estar en el centro de atención al recibir el Trofeo Miguel Munoz, otorgado por los periodistas de MARCA al mejor entrenador de la campaña de La Liga de la temporada pasada.

“Es un gran honor recibir este premio, pero también muestra que no es solo para mí, es para el equipo. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico hicieron un trabajo fantástico la temporada pasada, y por eso ganamos este trofeo”, dijo Flick en la ceremonia del jueves.

A pesar de los elogios tras una exitosa temporada de debut en España, Flick enfrenta una nueva realidad esta campaña. La forma del Barca ha fluctuado, y el equipo ha tenido dificultades para mantener el impulso, especialmente en el último mes de la campaña anterior. Después de un frustrante primer tiempo contra el Celta de Vigo en su última salida, Flick admitió que no están jugando con su autoridad natural.

"Quizás ahora mismo nos falta la confianza que normalmente deberíamos tener y necesitamos. Pero ahora algunos jugadores están regresando, y eso nos ayudará mucho. Tenemos un plantel fantástico, y si jugamos al alto nivel que hicimos en Vigo, todo estará bien", afirmó Flick.

Sin embargo, el entrenador alemán adoptó un tono optimista, insistiendo en que el regreso de jugadores clave restaurará la estabilidad. Con nueve partidos en solo cuatro semanas antes del parón internacional, incluidos el próximo enfrentamiento a mitad de semana contra el Chelsea, cree que un plantel más completo permitirá a los gigantes catalanes redescubrir su ritmo y enfrentar cada partido con renovada convicción.