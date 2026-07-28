La mayoría de los grandes clubes intentan cerrar nuevos fichajes este verano como un lujo y para reforzar posiciones concretas, como el Paris Saint-Germain, que no sufrirá en absoluto tras el fracaso del fichaje de Diomande, e incluso si no cierra la incorporación de Ferran Torres en los últimos días del mercado, porque los nombres titulares y suplentes de los que dispone Luis Enrique le permiten competir por los títulos de la Ligue 1 y de la Liga de Campeones.

Lo mismo ocurre si atendemos al vínculo de Rodri con un posible traspaso al Real Madrid, pues pese al gran valor que aportaría la estrella del Manchester City, el conjunto blanco cuenta con Tchouaméni, que puede desempeñar el mismo rol, además de la posibilidad de utilizar también a Eduardo Camavinga en funciones similares.

Asimismo, el Arsenal, que compite con el Barcelona por el fichaje de Álvarez, cuenta con Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Gabriel Jesus, los nombres que llevaron al conjunto londinense a coronarse campeón de la Premier League y a alcanzar la final de la Liga de Campeones.

En cuanto al Barcelona, busca una pieza fundamental sin la cual no puede afrontar la nueva temporada para seguir compitiendo en LaLiga y cumplir el sueño ausente en la Liga de Campeones. Además, el Barça no dispone del lujo económico que le permita pujar por un fichaje frente a un club de la Premier League.

Los informes apuntan a que Álvarez es el único nombre en el mercado del Barcelona que asegurará su puesto como titular en el "Spotify Camp Nou", mientras que Asllani y Kroupi tendrán que ganarse la confianza tras vestir la camiseta del Barça, sobre todo porque ninguno de los dos ha brillado con un club o una selección de primer nivel.