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Barcelona bajo asedio: la pugna entre los grandes de Europa destroza los sueños de Flick en el mercado

Fichajes
Julián Álvarez
Vinicius Junior
Y. Diomande
F. Torres
F. Asllani
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Terremoto de fichajes

Los grandes de Europa viven un mercado de fichajes veraniego complicado debido al conflicto de intereses entre ellos en un buen número de operaciones, y este asunto no se limita a la puja económica por conseguir la firma del jugador deseado, sino que se extiende al "efecto dominó" que hace que otros clubes se vean seriamente afectados por el cierre o el fracaso de operaciones que quedan fuera del círculo de sus objetivos.

Esta batalla incluye principalmente a los siguientes clubes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Leipzig, Manchester United, Arsenal y París Saint-Germain, mientras que, a nivel de jugadores, la competencia se enciende en torno a Vinicius Junior, Julián Álvarez, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola, Junior Kroupi y Ferran Torres.

  • Los goles del Barcelona

    Si decidimos analizar los nombres anteriores, veremos que el Barcelona está vinculado directamente con solo 4 jugadores. El primero es Julián Álvarez, el objetivo principal del entrenador Hansi Flick en el mercado para compensar la salida de Robert Lewandowski, pero el Barça se enfrenta a una gran obstinación por parte del Atlético de Madrid en lo que respecta a cerrar el fichaje.

    La lista de objetivos del Barça también incluye a Vesnik Aslani, la segunda opción a la que podría recurrir el Barcelona si fracasa la operación por Álvarez, pero es un jugador pretendido por el Leipzig en la Bundesliga, lo que hace que la tarea del Barcelona en la puja económica no sea nada fácil.

    Junior Kroupi es la opción menos probable para el Barcelona debido a una división en la directiva sobre su contratación, aunque cuenta con la aprobación de Flick hasta el momento.

    El último nombre es el de Ferran Torres, que aún no ha renovado su contrato con el Barcelona pese a entrar en su último año en el Spotify Camp Nou, y su futuro podría depender del éxito que tenga el Barça a la hora de firmar concretamente a Álvarez.

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  • ¿Por qué el Barcelona es el más perjudicado por el efecto dominó?

    La mayoría de los grandes clubes intentan cerrar nuevos fichajes este verano como un lujo y para reforzar posiciones concretas, como el Paris Saint-Germain, que no sufrirá en absoluto tras el fracaso del fichaje de Diomande, e incluso si no cierra la incorporación de Ferran Torres en los últimos días del mercado, porque los nombres titulares y suplentes de los que dispone Luis Enrique le permiten competir por los títulos de la Ligue 1 y de la Liga de Campeones.

    Lo mismo ocurre si atendemos al vínculo de Rodri con un posible traspaso al Real Madrid, pues pese al gran valor que aportaría la estrella del Manchester City, el conjunto blanco cuenta con Tchouaméni, que puede desempeñar el mismo rol, además de la posibilidad de utilizar también a Eduardo Camavinga en funciones similares.

    Asimismo, el Arsenal, que compite con el Barcelona por el fichaje de Álvarez, cuenta con Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Gabriel Jesus, los nombres que llevaron al conjunto londinense a coronarse campeón de la Premier League y a alcanzar la final de la Liga de Campeones.

    En cuanto al Barcelona, busca una pieza fundamental sin la cual no puede afrontar la nueva temporada para seguir compitiendo en LaLiga y cumplir el sueño ausente en la Liga de Campeones. Además, el Barça no dispone del lujo económico que le permita pujar por un fichaje frente a un club de la Premier League.

    Los informes apuntan a que Álvarez es el único nombre en el mercado del Barcelona que asegurará su puesto como titular en el "Spotify Camp Nou", mientras que Asllani y Kroupi tendrán que ganarse la confianza tras vestir la camiseta del Barça, sobre todo porque ninguno de los dos ha brillado con un club o una selección de primer nivel.

  • La trampa del Real Madrid

    El Real Madrid es un obstáculo en el mercado del Barcelona no menos complicado que el Atlético de Madrid a la hora de fichar a Álvarez, y ello se produjo después de que el conjunto blanco comprometiera a su eterno rival cuando envió una oferta de 150 millones de euros para hacerse con los servicios del delantero argentino.

    Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, era consciente de que la oferta sería rechazada, pero con ello le cerró la puerta al Atlético para aceptar cualquier otra oferta del Barcelona inferior a los 150 millones de euros.

    Asimismo, el "efecto dominó" en el mercado vincula las operaciones de Álvarez y la salida de Vinícius Júnior del Real Madrid, ya que el traspaso del extremo brasileño al Arsenal haría que los gunners renunciaran a competir con el Barça.

    Sin embargo, es difícil imaginar que el Real Madrid permita la salida de Vinícius Júnior este verano, algo que llevaría al Arsenal a apretar el cerco sobre el Barcelona en la puja económica por el fichaje de Álvarez.

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  • Recuerdos aterradores

    El Barcelona guarda recuerdos aterradores sobre los fichajes que el Saint-Germain logra cerrar de sus filas, con la pesadilla de Neymar da Silva presente en la memoria, además de Ousmane Dembélé, cuyo traspaso al Parque de los Príncipes supuso un gran punto de inflexión en su carrera.

    Y dado que el Barcelona no se arriesgará a perder a Ferran Torres gratis el próximo mes de enero, podríamos verlo aceptar su traspaso al Saint-Germain, sobre todo por la buena relación que une al delantero con Luis Enrique, unido al temor del jugador a convertirse en una opción marginada en la nueva temporada.

    Lo anterior significa que el Barcelona, hasta este momento, no tiene garantizado afrontar la nueva temporada con un delantero de primer nivel como Álvarez, ni siquiera con la apuesta por una opción de menor calidad como Ferran Torres.