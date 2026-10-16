El representante de Williams ha confirmado públicamente que el internacional español rechazó definitivamente los acercamientos del Arsenal y el Liverpool hace dos años. El extremo de 24 años sigue siendo una pieza fundamental del proyecto del Athletic Club, con el que reforzó su compromiso al firmar una extraordinaria ampliación de contrato de diez años, hasta 2035. Tomó esa decisión cuando era considerado uno de los talentos más codiciados del continente, después de una etapa repleta de títulos tanto con su club como con su selección.

El explosivo atacante fue objeto de intensas especulaciones durante el verano de 2024, justo después de su papel protagonista en la conquista de la Eurocopa por parte de España. Williams marcó en la final contra Inglaterra y sumó ese título a la Copa del Rey que ya había levantado con el Athletic.