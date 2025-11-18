AFP
Barcelona anuncia el esperado regreso al Camp Nou tras obras de renovación
Prueba exitosa prepara el terreno para el regreso al Camp Nou
Desde el inicio de la temporada 2023/24, el Barcelona ha disputado sus partidos en casa en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con capacidad para 55,926 espectadores. El plan inicial era permanecer en el Olímpico durante toda esa campaña y la primera mitad de la temporada pasada, para luego regresar al Spotify Camp Nou a principios de este año.
Sin embargo, una serie de retrasos obligó al club a seguir jugando fuera del Camp Nou más tiempo del previsto. El Barcelona recibió permiso para reabrir el estadio el mes pasado, pero con un límite de capacidad de solo 25,991, algo que el club consideró económicamente inviable.
Posteriormente, el club organizó un evento de prueba en el emblemático estadio, al que asistieron 23,000 aficionados. El presidente Joan Laporta calificó la experiencia como un éxito: “Los jugadores y Hansi [Flick] lo hicieron muy bien frente a los seguidores. Quieren regresar, y hoy han visto que estamos muy cerca”, comentó tras la sesión de entrenamiento abierta, clave para obtener la licencia 1B, que permitirá abrir otra tribuna y aumentar significativamente la capacidad disponible.
El Barça confirma al Athletic Club como rival en la reapertura del estadio
A principios de este mes, Joan Sentelles, ejecutivo del Barcelona a cargo de las renovaciones, declaró: "Nuestro objetivo es tener el estadio listo a tiempo para el partido contra el Athletic Club. Tan pronto como obtengamos la licencia 1B, abriremos la Grada Lateral, lo que nos dará una capacidad similar al Estadio Olímpico. En ese momento, no tendría sentido seguir jugando allí; todos nuestros partidos serán aquí, en el Camp Nou."
El presidente Joan Laporta agregó: "No me han informado de ningún problema hasta ahora. Tenemos el permiso inicial de ocupación, que permitiría albergar a 27,000 espectadores, pero estamos a la espera de la licencia 1B para aumentar a 45,000, lo que cubriría todo el estadio excepto la Grada Norte. Estamos trabajando para jugar tan pronto como obtengamos el permiso; si nos lo dan la próxima semana, podríamos enfrentarnos al Athletic Club. Todo depende de las fechas y permisos."
El lunes, el club confirmó en X (antes Twitter) la reapertura del Spotify Camp Nou para los aficionados: "Hemos soñado con el regreso. Ahora, está aquí. Estamos de vuelta en casa. De vuelta en el Spotify Camp Nou."
El trabajo de renovación continuará en algunas áreas, y la capacidad estará limitada a 45,401 para el partido del sábado, cuando el Barcelona busque sumar otra victoria en casa frente al potente Athletic Club de Bilbao. La reciente victoria 4-2 sobre el Celta de Vigo marca la primera vez desde septiembre que Hansi Flick logra dos triunfos consecutivos en liga.
'Es como volver al futuro'
Laporta habló con entusiasmo sobre el estadio tras el evento de prueba a principios de este mes, resaltando el valor emocional del regreso al Spotify Camp Nou: "Cuando entré al Spotify Camp Nou, reviví tantos recuerdos del pasado. Pero también veo el presente y el futuro. Este es un legado para los futuros hinchas del Barça."
El presidente del Barcelona agregó que el nuevo estadio es "una joya arquitectónica que será la mejor del mundo" y que el recinto "retiene la magia de sus momentos más grandes, pero con un alma nueva. Es como volver al futuro".
Se espera que las obras de renovación continúen hasta 2027, y una vez finalizadas, el Spotify Camp Nou contará con una capacidad de 105,000 espectadores.
¿Está el Barça listo para recibir partidos de la Champions League en el Camp Nou?
Aún no está confirmado si el Barcelona podrá disputar los partidos de la Champions League en el Camp Nou o si deberán jugarse en el Estadio Olímpico. El próximo compromiso europeo en casa será el 9 de diciembre, cuando los Blaugrana reciban al Eintracht Frankfurt de Alemania.
Las normas de la UEFA difieren de las de LaLiga en cuanto a cambios de estadio a mitad de temporada. Sin embargo, en la temporada 2018/19, al Tottenham Hotspur se le permitió cambiar de Wembley al nuevo Estadio Tottenham Hotspur; su segundo partido allí fue contra el Manchester City, en los cuartos de final, y ganaron 1-0.
Aun así, Laporta se mostró confiado en que el Camp Nou estará listo, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para cumplir con los requisitos del máximo organismo europeo.
