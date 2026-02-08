Barcelona es acusado del "mayor escándalo en la historia del fútbol español" por el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa

El Real Madrid ha perdido al centrocampista internacional inglés Jude Bellingham por una lesión inoportuna, ya que el incansable jugador de 22 años ha sufrido un problema en los isquiotibiales, mientras que Rodrygo está cumpliendo ahora una sanción.

El delantero brasileño fue expulsado durante una humillante derrota por 4-2 ante el Benfica en Lisboa, en un partido en el que el portero rival Anatoliy Trubin marcó de cabeza en el minuto 98 para mantener con vida a su equipo en la competición de la Liga de Campeones.

Rodrygo se ha disculpado por sus acciones, y Arbeloa considera que con eso el asunto queda zanjado. Dijo: “Ya ha emitido un comunicado de arrepentimiento. Sabe que cometió un error y a partir de ahí necesitamos recuperarlo lo antes posible y en las mejores condiciones posibles para que pueda ayudarnos como él sabe hacerlo”.

El Real se está preparando para un reencuentro inmediato con el Benfica en la acción continental. Al no haber logrado asegurarse un puesto entre los ocho primeros y la clasificación automática para los octavos de final, deben volver a enfrentarse al equipo de José Mourinho en los play-offs de la fase eliminatoria.

El partido de ida de esa eliminatoria tendrá lugar el 17 de febrero, y los blancos tienen dos compromisos domésticos que superar antes. Tras enfrentarse al Valencia en Mestalla, recibirán a la Real Sociedad el 14 de febrero. El equipo de Arbeloa está a un paso del Barcelona en lo alto de la tabla de la Liga.