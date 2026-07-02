El futuro del banquillo de Japón aún nose ha decidido. Hoy, el seleccionador Hajime Moriyasu evitó hablar de su continuidad en una rueda de prensa. Agradeció a la afición y pidió tiempo: ahora solo quiere descansar y, en los próximos días, hablará con la JFA. Según la prensa local, la federación le ofrecería renovar un año, hasta el final de la Copa de Asia 2027 en Arabia Saudí.
(C)Yuta Tamada
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Banquillo de Japón: Hajime Moriyasu se toma su tiempo, Keisuke Honda se postula
- (C)Yuta Tamada
El exjugador del Milan Honda se presenta como candidato.
Si Moriyasu renuncia, se plantea ascender a Go Oiwa, técnico de la sub-23, o contratar a un extranjero. Keisuke Honda, ex del Milan y ahora comentarista, se postula, pero su opción no se considera. Ayer afirmó: «Aunque sé que habrá reacciones encontradas, déjenme decirlo: he leído que quieren ofrecer a Hajime Moriyasu un contrato de un año para que continúe, pero, si es solo una medida provisional porque hoy no hay otros candidatos, entonces déjenme intentarlo yo durante un año. Si perdemos la Copa de Asia, despídanme sin discusión. Sería un bonito reto».