Banquillo de Italia: Roberto Mancini toma ventaja sobre Antonio Conte. No a Motta y Pirlo

Conte es el nombre patrocinado por los clubes de la Serie A, que están dispuestos a contribuir desde el punto de vista económico para satisfacer las exigencias del ex del Napoli. Está listo un contrato de cuatro años, hasta el Mundial de 2030. El ex de la Juve y del Inter, que ya dirigió a Italia entre 2014 y 2016 (derrota en los penaltis en cuartos de final de la Eurocopa contra Alemania), a comienzos de abril había impulsado su candidatura: «Si yo fuera el presidente federativo, me tendría en cuenta». Quiere volver a Italia, quiere cerrar un círculo.





Mancini, gran amigo de Malagò, hizo el mea culpa después de dejar a Italia por el dinero de Arabia Saudí primero y de Catar después. Sueña con el regreso y está listo para abrazar un proyecto largo. Con Italia ganó la Eurocopa de 2021 y no logró la clasificación para el Mundial de Catar (derrota en la semifinal del playoff contra Macedonia del Norte).