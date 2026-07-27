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Banquillo de Italia: Roberto Mancini, por delante de Antonio Conte. No a Motta y Pirlo

Fichajes
Italia
R. Mancini

Revolución en Italia. Después del no de Guardiola y de la decisión de abandonar la vía Pirlo, culpable de tener un acuerdo comercial con una empresa de apuestas rusa, Malagò ha decidido virar hacia un nombre fuerte, de gran experiencia, que ya ha dirigido a Italia: Roberto Mancini. Según informa Sky Sport, el exinternacional italiano está en la pole position por delante de Antonio Conte, otro candidato para convertirse en seleccionador tras el fracaso mundialista con Gattuso. La decisión llegará entre esta noche y mañana, Thiago Motta y Andrea Pirlo ya están fuera de la carrera, descartados por razones diferentes.


  • Adiós a Maldini y Conte

    Mancini y Conte son dos nombres que nunca fueron tomados en consideración por el director técnico Maldini y el asesor Leonardo, que siempre quisieron un perfil diferente. En contra de la decisión de Malagò, han decidido dar un paso al lado. Se les había encomendado la tarea de reestructurar el sistema del fútbol italiano y de identificar al nuevo seleccionador, pero no han tenido carta blanca. Su etapa en el cargo ha durado solo 16 días. Ambos, según Sky Sport , han dimitido. Para el cargo de director técnico, ahora el favorito es Giorgio Chiellini.

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