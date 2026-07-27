Revolución en Italia. Después del no de Guardiola y de la decisión de abandonar la vía Pirlo, culpable de tener un acuerdo comercial con una empresa de apuestas rusa, Malagò ha decidido virar hacia un nombre fuerte, de gran experiencia, que ya ha dirigido a Italia: Roberto Mancini. Según informa Sky Sport, el exinternacional italiano está en la pole position por delante de Antonio Conte, otro candidato para convertirse en seleccionador tras el fracaso mundialista con Gattuso. La decisión llegará entre esta noche y mañana, Thiago Motta y Andrea Pirlo ya están fuera de la carrera, descartados por razones diferentes.



