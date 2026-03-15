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Banda se encuentra indispuesto: el futbolista del Lecce ha recibido el alta hospitalaria. El comunicado del club salentino

Buenas noticias tras el incidente que había suscitado preocupación

Lameck Banda ha recibido el alta hospitalaria: esta es la buena noticia que nos llega esta mañana, después de que el extremo zambiano del Lecce se desplomara en el terreno de juego en los últimos minutos del partido que el Lecce perdió contra el Nápoles en el estadio Maradona. 

El futbolista salentino sintió un dolor en el abdomen y, de hecho, se desplomó, lo que provocó una gran tensión en el ambiente. Los primeros en darse cuenta fueron el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, y Matteo Politano. Fue precisamente el técnico azul el que saltó al campo para pedir al árbitro que interrumpiera el partido y permitiera a los médicos atender al jugador, que luego fue sacado en camilla y trasladado al Cardarelli.

  • EL COMUNICADO DEL LECCE

    «El futbolista Lameck Banda ha recibido el alta esta mañana del hospital Cardarelli tras una serie de pruebas cuyos resultados han sido negativos»: este es el comunicado oficial publicado por el Lecce en la mañana del domingo 15 de marzo de 2026.

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  • DI FRANCESCO DESPUÉS DEL PARTIDO

    Tras el partido, Eusebio Di Francesco, entrenador del Lecce, se refirió así a Banda: «Nos hemos preocupado un poco por el chico, pero parece que solo ha sido un golpe fuerte lo que le ha afectado. Me ha dado miedo, sí, fue un golpe en el pecho, en la parte derecha; creo que todo se resolverá de la mejor manera posible».

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