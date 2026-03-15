Lameck Banda ha recibido el alta hospitalaria: esta es la buena noticia que nos llega esta mañana, después de que el extremo zambiano del Lecce se desplomara en el terreno de juego en los últimos minutos del partido que el Lecce perdió contra el Nápoles en el Maradona.

El futbolista salentino sintió un dolor en el abdomen y, de hecho, se desplomó, lo que provocó una gran tensión en el ambiente. Los primeros en darse cuenta fueron el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, y Matteo Politano. Fue precisamente el técnico azul el que saltó al campo para pedirle al árbitro que detuviera el partido y permitiera a los médicos atender al jugador, que luego fue sacado en camilla y trasladado al Cardarelli.