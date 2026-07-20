Balón de Oro: Yamal elimina a Messi y Mbappé pierde terreno

La conquista del título de la Copa del Mundo de 2026 influirá en la elección del Balón de Oro.

Lamine Yamal, estrella de España, lidera la lista tras llevar a su selección al título.

Lionel Messi también figura tras llevar a Argentina a la final.

Además, varios jugadores del PSG, campeón de la Liga de Campeones, y del Arsenal, ganador de la Premier, entrarán en la lucha.

GiveMeSport ha publicado una lista con los 10 candidatos principales, valorando el rendimiento individual y el éxito de sus equipos.

La clasificación valora goles, asistencias, partidos sin encajar (para defensas y porteros), títulos y nivel de juego.