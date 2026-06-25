El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de la prensa, premia la excelencia y la influencia de los jugadores en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han obtenido centrocampistas y hasta un portero. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán lo han ganado en ediciones pasadas, y las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić también aparecen en la lista.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a conseguirlo por segundo año seguido. Pero competirán con él el subcampeón de 2022, Kylian Mbappé; el Balón de Oro, Ousmane Dembélé; la revelación española Lamine Yamal; y el capitán inglés, Harry Kane.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere llevar a Portugal lejos y completar su palmarés, mientras que Vinicius Júnior y Raphinha aspiran a guiar a Brasil hacia su sexto título.

Con 48 selecciones en liza, es posible que surja un candidato sorpresa, pues el talento está repartido por toda la competición.

A continuación, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026, cuando se disputa la última jornada de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.