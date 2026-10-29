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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Federico Zanon
Traducido por

Balón de Oro 2026 para Alexia Putellas, tercero de su carrera. Premio Kopa para Vicky López y Romeu, mejor entrenador

A. Putellas
Women's football
V. Lopez
C. Coll
P. Romeu
Barcelona

Entregados en Londres los premios de 2026: triunfo del Barça y de Alexia Putellas, exjugadora azulgrana, ahora en el London City Lionesses.

Noche de gala en Londres para el Balón de Oro 2026. Alexia Putellas, exjugadora del Barcelona y ahora en el London City Lionesses, fue la gran protagonista al llevarse el premio más deseado y codiciado: el tercer Balón de Oro de su carrera, tras los de 2021 y 2022. Así prolongó la hegemonía española que Aitana Bonmatí había mantenido en las tres últimas ediciones. Bonmatí no figuró entre las nominadas de este año debido a una lesión grave.

  • VICKY LÓPEZ, DE NUEVO PROTAGONISTA

    El premio Kopa, reservado a los mejores talentos jóvenes, lo ganó por segundo año consecutivo Vicky Lopez, delantera del Barcelona, que cerró el último año con 53 partidos entre la selección española y el club, en los que marcó 17 goles y dio 15 asistencias. Conquistó el triplete con el Barcelona y ganó la UEFA Nations League con España.


  • CATA COLL, MEJOR PORTERA

    La mejor portera de este año es Cata Coll, del Barcelona, que el año pasado ocupó el tercer puesto del podio. Dejó su portería a cero en 23 de sus 39 partidos y encajó solo 18 goles en toda la temporada. También ganó la Champions League femenina, la Liga femenina, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

  • CORRALL, DELANTERO DEL AÑO

    El Trofeo Gerd Müller, reservado a la mejor atacante del año, fue a parar a manos de Charlyn Corral, delantera mexicana de 35 años del Pachuca. Durante la temporada 2025/26 marcó nada menos que 57 goles: es la primera jugadora mexicana en recibir un reconocimiento en la gala del Balón de Oro.

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  • BARCELONA = ROMEU

    Pere Romeu, entrenador del Barcelona de 32 años, lo ha ganado todo con el club que, a día de hoy, es el más fuerte del mundo. Ha conquistado la UEFA Champions League, la Liga española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Las jugadoras del Barcelona terminaron la temporada con un balance de 44 victorias, 3 empates y una sola derrota, con 193 goles marcados y apenas 21 encajados en todas las competiciones.

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