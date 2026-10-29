Noche de gala en Londres para el Balón de Oro 2026. Alexia Putellas, exjugadora del Barcelona y ahora en el London City Lionesses, fue la gran protagonista al llevarse el premio más deseado y codiciado: el tercer Balón de Oro de su carrera, tras los de 2021 y 2022. Así prolongó la hegemonía española que Aitana Bonmatí había mantenido en las tres últimas ediciones. Bonmatí no figuró entre las nominadas de este año debido a una lesión grave.
Balón de Oro 2026 para Alexia Putellas, tercero de su carrera. Premio Kopa para Vicky López y Romeu, mejor entrenador
VICKY LÓPEZ, DE NUEVO PROTAGONISTA
El premio Kopa, reservado a los mejores talentos jóvenes, lo ganó por segundo año consecutivo Vicky Lopez, delantera del Barcelona, que cerró el último año con 53 partidos entre la selección española y el club, en los que marcó 17 goles y dio 15 asistencias. Conquistó el triplete con el Barcelona y ganó la UEFA Nations League con España.
CATA COLL, MEJOR PORTERA
La mejor portera de este año es Cata Coll, del Barcelona, que el año pasado ocupó el tercer puesto del podio. Dejó su portería a cero en 23 de sus 39 partidos y encajó solo 18 goles en toda la temporada. También ganó la Champions League femenina, la Liga femenina, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.
CORRALL, DELANTERO DEL AÑO
El Trofeo Gerd Müller, reservado a la mejor atacante del año, fue a parar a manos de Charlyn Corral, delantera mexicana de 35 años del Pachuca. Durante la temporada 2025/26 marcó nada menos que 57 goles: es la primera jugadora mexicana en recibir un reconocimiento en la gala del Balón de Oro.
BARCELONA = ROMEU
Pere Romeu, entrenador del Barcelona de 32 años, lo ha ganado todo con el club que, a día de hoy, es el más fuerte del mundo. Ha conquistado la UEFA Champions League, la Liga española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Las jugadoras del Barcelona terminaron la temporada con un balance de 44 victorias, 3 empates y una sola derrota, con 193 goles marcados y apenas 21 encajados en todas las competiciones.
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