La Italia Sub-21 ha conquistado el objetivo más importante que tenía por delante, es decir, la clasificación para la fase final de los próximos Europeos de la categoría, que permitirán clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos. El seleccionador Silvio Baldini, que también pasó por el cargo de seleccionador interino de Italia entre Gattuso y Mancini, ha sido uno de los impulsores de la revolución joven que Italia está llevando adelante y, ante los micrófonos de Sky Sport, ha contado cómo está trabajando y qué debe esperar Italia en el futuro.
Baldini: «En Italia no hay directivos a la altura. ¿Tramposos? Mirad los balances... Los clubes deben invertir en los italianos, pero no con dinero, haciéndoles jugar. Hay 11 o 12 listos para Mancini. ¿Liberali? El físico no importa si tienes talento»
EN ITALIA EL PROBLEMA SON LOS DIRIGENTES
«Los jugadores están. El problema en el fútbol no es tener a los jóvenes y entrenarlos, ni que los talentos hayan desaparecido. En el fútbol no hay dirigentes a la altura para poder hacer las cosas bien. A los jugadores los veis, veis cómo se expresan. La selección absoluta ha metido dentro a estos jóvenes y enseguida se ha respirado otro aire y otro espíritu»
TIENEN QUE JUGAR Y JUGAR EN ITALIA
"Si no juegan, es normal que no progresen. Los clubes deberían invertir mucho más. Invertir significa hacerles jugar, pero no económicamente, sino haciéndoles jugar aquí, no cediéndolos ni mandándolos a jugar a otras ligas"
A los míos les digo: "No penséis en el dinero, pensad en emocionar a la gente"
«El fútbol provoca emociones. Yo les digo a mis chicos que ellos son artistas. Son como poetas, escritores, deben emocionar a la gente. Como emocionéis a los demás, también os emocionaréis vosotros. No hagáis este trabajo solo por dinero. Haced en el entrenamiento lo que haríais con vuestros hijos y vuestras familias. De ahí saldrán no solo mejores contratos y mejores oportunidades, sino también la alegría de hacer este trabajo»
Ranieri, el nexo entre los jóvenes y los mayores
"Nuestra colaboración con Mancini está ligada profesionalmente. La selección absoluta me dejó prácticamente a todos los mejores jugadores para la Eurocopa. Luego está Claudio Ranieri, que es una persona especial, que se ocupa de esta colaboración entre la Sub-21 y la absoluta, que tiene una experiencia fuera de lo común. Entre nosotros, quien lleva los hilos es él; en Pescara y en la concentración previa al partido estuvo él con nosotros y las palabras que dijo fueron bellísimas, nos dieron serenidad. Entre yo y la selección absoluta está esta figura clave que lleva a los futbolistas de abajo arriba, también en sintonía con Mancini"
¿LOS MISMOS ESQUEMAS? EQUIVOCADO!
«Para mí es un error pensar en utilizar el mismo sistema entre la Sub- y el primer equipo. No es la táctica la que marca la diferencia, sino la expresión del talento. Nosotros debemos crear jugadores fuertes y válidos; luego, cuando vayan a jugar al primer equipo, les tocará al seleccionador y a ellos adaptarse. Para mí, pensar en aplicar la misma táctica en todas partes, al margen de los jugadores, no dice nada»
¿Buen juego o defensa? Lo que cuenta es el espíritu
"Lo que marca la diferencia es la mentalidad y el espíritu. No es una cuestión de atacar o de bloque bajo, también porque siempre depende del rival. Si el rival es más fuerte que tú, es normal que te defiendas abajo y debes saber hacerlo. Lo que cuenta, sin embargo, es el espíritu cuando tienes el balón. En cuanto lo tienes, debes pensar en querer marcar y no perder tiempo o hacer jugadas poco propositivas. Porque, como he dicho antes, todos ellos son artistas y deben emocionar a la gente"
¿QUIÉN ESTÁ LISTO?
"¿Pisilli, Koleosho, Ahanor? Hay muchos chicos que no están preparados, están preparadísimos. Si el objetivo es dar un impulso a nuestro fútbol con estos chicos de 20, 21 y 22 años, se puede hacer. Mancini es alguien que hace debutar a los chicos y los lanza. Liberali es uno, claro, pero lo son todos. Para mí hay 11 o 12 que están preparadísimos"
Liberali y los «jóvenes sin físico»
"El problema es que los clubes no van a ver si son altos o bajos para fijarse en el físico y el ADN de los chicos, sino para proponer si fichar a este o a aquel. Si no, Messi no habría jugado al fútbol. No toquemos a Maradona, pero hasta el propio Pelé medía 1,70. El físico cuenta por muchos motivos, pero si uno tiene talento y no tiene un físico de Superman no cuenta nada. Si tienes talento, solo debes saber leer el momento y las jugadas para hacer daño a los rivales"
Los sinvergüenzas en las sociedades
"Este proyecto joven lo está llevando adelante Zola que, entre otras cosas, también es la expresión del talento no fruto de la fisicidad. Después de las declaraciones tras la selección absoluta pasó una cosa: me llega un correo y está la fiscalía federal que tiene que interrogarla. Los equipos de la Serie A querían saber quiénes eran los "sinvergüenzas" de los que había hablado.
Cuando me hicieron esta pregunta, yo respondí: "¿pero usted conoce los balances?" "si el 70% de las sociedades tiene los balances con los gastos mayores que los ingresos, si vas a ver las partidas de gasto, donde hay más gastos entonces ahí están los sinvergüenzas".
Cuando empecé se decía que el directivo más bueno y puro que había era un tal Marchetti, del Piacenza. Lo dejó pronto, pero gente así tenía que quedarse en el fútbol. Yo me veo reflejado en él, lo había dejado durante 6 años, pero luego el fútbol es una enfermedad y he vuelto".
Seleccionador interino
«¿La experiencia como seleccionador? Fue bonita. Sabía que iba a ganar, no eran unos chicos puestos ahí por casualidad, sabía que tenían calidad. Para mí no cambia entre la absoluta y la sub-21, para mí la selección son estos chicos. No es que me haya sentido mejor por haber ganado a Luxemburgo y Grecia».
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