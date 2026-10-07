"Este proyecto joven lo está llevando adelante Zola que, entre otras cosas, también es la expresión del talento no fruto de la fisicidad. Después de las declaraciones tras la selección absoluta pasó una cosa: me llega un correo y está la fiscalía federal que tiene que interrogarla. Los equipos de la Serie A querían saber quiénes eran los "sinvergüenzas" de los que había hablado.

Cuando me hicieron esta pregunta, yo respondí: "¿pero usted conoce los balances?" "si el 70% de las sociedades tiene los balances con los gastos mayores que los ingresos, si vas a ver las partidas de gasto, donde hay más gastos entonces ahí están los sinvergüenzas".

Cuando empecé se decía que el directivo más bueno y puro que había era un tal Marchetti, del Piacenza. Lo dejó pronto, pero gente así tenía que quedarse en el fútbol. Yo me veo reflejado en él, lo había dejado durante 6 años, pero luego el fútbol es una enfermedad y he vuelto".