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Balance difícil: la salida de Araújo pone 5 opciones defensivas sobre la mesa del Barcelona

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Deco comienza la búsqueda de la solución

La marcha de Ronald Araújo al Liverpool abrió la puerta a que el Barcelona reconsidere sus planes defensivos, después de que la salida del defensor uruguayo pasara de ser una posibilidad latente a una decisión definitiva, tras su conversación con Hansi Flick.

Con la partida del jugador a Inglaterra, Deco, director deportivo del Barcelona, comenzó a estudiar nuevas opciones para reforzar el eje de la defensa, en medio de un difícil equilibrio entre las necesidades defensivas del equipo y otras prioridades en el mercado de fichajes.

  • Salida inesperada: la postura de Flick lo decide todo

    Según  el diario Marca, "Araújo había manifestado en más de una ocasión su deseo de continuar en el Barcelona, por lo que su marcha sorprendió incluso a algunos de sus compañeros en el conjunto catalán. Sin embargo, tras aclararse la situación de Flick, prefirió afrontar una nueva experiencia y unirse al Liverpool hasta junio, con un contrato que se extiende hasta el año 2031".

    El Liverpool cuenta con una opción de compra del jugador por unos 50 millones de euros, y el club inglés asumirá su salario íntegro, uno de los más altos del Barcelona, lo que contribuirá a reducir de forma notable la factura salarial del club catalán.

    Araújo abandonó la Ciudad Deportiva Joan Gamper con sus maletas, después de despedirse de sus compañeros y de los trabajadores del club antes de poner rumbo a Inglaterra.

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    • Anuncios

  • Una salida que no estaba prevista de esta manera

    La salida de Araújo no estaba dentro del plan inicial del Barcelona, aunque la posibilidad de su marcha seguía presente, sobre todo porque el propio jugador no estaba entusiasmado con la idea de abandonar el club. Sin embargo, la confirmación de su salida impuso una nueva realidad a Flick y Deco.

    El dúo comenzó a evaluar la necesidad del equipo de fichar a un nuevo central, un paso que no se planteaba con fuerza hace unos días, ante la abundancia de opciones defensivas dentro de la plantilla.

    Flick cuenta actualmente con Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Eric García, Koundé y Álvaro Cortés, además de Gerard Martín; asimismo, Rodri, cuya incorporación al Barcelona se espera, también puede ocupar la posición de central.

    Pero las aspiraciones del Barcelona en la temporada 2026-2027, encabezadas por la lucha en la Liga de Campeones de Europa, empujan al cuerpo técnico a pensar en disponer de opciones más preparadas, especialmente ante las preocupaciones por las lesiones que sufre Christensen, además de la necesidad de que algunos otros elementos sigan desarrollándose.

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  • Deco reabre el expediente del central

    El periódico afirmó: "Por esta razón, Deco retomó la búsqueda de un central y comenzó a explorar las opciones disponibles en el mercado. Hay varios nombres y perfiles sobre la mesa, pero la decisión final dependerá de la visión de Flick y del presupuesto disponible para reforzar otras posiciones que el club considera más urgentes".

    A la cabeza de esas prioridades se encuentran los posibles fichajes de Rodri o Julián Álvarez, además del dinero que podría entrar en las arcas del club procedente de otras operaciones, como el posible traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain.

    La decisión de fichar a un nuevo defensa también se verá afectada por las oportunidades que surjan en el mercado de fichajes, sobre todo porque el Barcelona, hasta hace poco, trabajaba en otros expedientes, antes de estar a punto de cerrar el fichaje del centrocampista español del Manchester City.

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  • Laporte en la foto, pero sin negociaciones

    Durante los últimos días, el nombre de Aymeric Laporte ha sonado como una de las posibles opciones para reemplazar a Araújo, aunque por el momento no existen negociaciones entre ambas partes.

    Marca prosiguió: "La información disponible apunta a que lo ocurrido se limitó a un encuentro amistoso que reunió a Laporte y a su familia con personas vinculadas al Barcelona durante el Mundial, mientras que el defensa español sigue siendo uno de los nombres que gozan de la simpatía de Deco y Flick".

    Y añadió: "Laporte no es el único nombre relacionado con el Barcelona, ya que también han surgido los nombres de Cristian Romero, Lucumí, William Saliba y Herrington, pero Deco mantiene además otras opciones que aún no ha desvelado".

    Y concluyó: "Por lo tanto, la salida de Araújo ha devuelto el asunto del central a la mesa del Barcelona, dando comienzo a una nueva etapa de deliberación entre la necesidad deportiva, el presupuesto y lo que pueda ofrecer el mercado".

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