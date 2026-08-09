Según el diario Marca, "Araújo había manifestado en más de una ocasión su deseo de continuar en el Barcelona, por lo que su marcha sorprendió incluso a algunos de sus compañeros en el conjunto catalán. Sin embargo, tras aclararse la situación de Flick, prefirió afrontar una nueva experiencia y unirse al Liverpool hasta junio, con un contrato que se extiende hasta el año 2031".

El Liverpool cuenta con una opción de compra del jugador por unos 50 millones de euros, y el club inglés asumirá su salario íntegro, uno de los más altos del Barcelona, lo que contribuirá a reducir de forma notable la factura salarial del club catalán.

Araújo abandonó la Ciudad Deportiva Joan Gamper con sus maletas, después de despedirse de sus compañeros y de los trabajadores del club antes de poner rumbo a Inglaterra.

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