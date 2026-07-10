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Hussein Hamdy

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Balance de los países árabes en el Mundial: una despedida digna para Marruecos y Egipto... y Túnez, la mayor decepción

FEATURES
Analysis
Egipto
Catar
Marruecos
Túnez
Algeria
Jordania
Arabia Saudí
Irak
World Cup
Egipto
Catar
Marruecos
Túnez
Argelia
Jordania
Arabia Saudí
Irak

El viaje ha terminado

La eliminación de Marruecos ante Francia (0-2) en cuartos de final cerró la participación árabe en el Mundial 2026, el primero con ocho selecciones de la región.

Aunque ninguna llegó a semifinales, tres pasaron a eliminatorias, con Marruecos alcanzando cuartos por segunda vez y Egipto los octavos, mientras el resto ganaba experiencia en la primera edición de 48 equipos. 

  • Marruecos... Sigue escribiéndose la historia

    Marruecos lideró el fútbol árabe en el torneo al quedar segunda de su grupo tras Brasil por diferencia de goles. Luego eliminó a Holanda en penaltis en la ronda de 32 y venció 3-0 a Canadá en octavos, alcanzando por segunda vez consecutiva los cuartos de final tras su hazaña en Catar 2022.

    Su camino terminó ante Francia, que ganó 2-0 y avanzó a semifinales, mientras los “Leones del Atlas” se despidieron con la cabeza alta, reafirmando su liderazgo árabe y africano.

    No se puede culpar al equipo de Mohamed Wahbi, pues cayó ante una Francia candidata al título.

    • Anuncios
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Egipto da un nuevo paso contra los grandes.

    Egipto brilló en el torneo: superó la fase de grupos y eliminó a Australia en penaltis en dieciseisavos, alcanzando los octavos.

    Los Faraones rozaron la hazaña ante Argentina, pero cayeron 3-2 y se despidieron tras una actuación muy elogiada.

    La afición lamenta que el equipo estuviera a pocos minutos de la hazaña, en un encuentro marcado por una polémica arbitral.

  • Argelia... Un final prematuro a pesar de haberse clasificado

    Argelia superó la fase de grupos, pero perdió 2-0 ante Suiza en dieciseisavos y quedó eliminada.

    Antes, los «Guerreros del Desierto» habían superado la fase de grupos tras empatar 3-3 con Austria, sumando 4 puntos que les valieron como uno de los mejores terceros.

    Los «Guerreros del Desierto» mostraron carácter en las dos últimas jornadas, pero cayeron ante Suiza por errores individuales.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arabia Saudí y Catar... Un final triste en los últimos metros

    Los últimos intentos de Arabia Saudí ante Cabo Verde no bastaron para mantener sus esperanzas. El empate frustrante eliminó al equipo de la fase de grupos, pese a su gran actuación inicial contra Uruguay.

    Pagó la confusión de los últimos meses de preparación, agravada por la desorientación del seleccionador griego Georgios Donis, quien sustituyó a Hervé Renard y usó tres sistemas distintos: 4-4-2 ante Uruguay, luego un 5-3-2 ante España y, por último, un 4-3-3 contra Cabo Verde.

    Catar, que había igualado con Suiza en la primera fecha, cayó 3-1 ante Bosnia y se quedó con un punto, insuficiente para optar a la clasificación como mejor tercero.

    La goleada sufrida ante Canadá (6-0) en la segunda fecha minó la moral del equipo en el partido decisivo.

  • Irak y Jordania... Un paso adelante

    La participación de Irak en el Mundial es un gran logro para los Leones del Éufrates tras años ausentes.

    Pese a perder los tres partidos de grupo —Francia, Noruega y Senegal—, la dificultad del sorteo justifica en parte los resultados.

    Las derrotas ante Francia y Noruega en las dos primeras jornadas fueron esperadas, pero la esperanza de avanzar permanecía viva en la tercera jornada contra Senegal; sin embargo, los «Leones del Éufrates» tuvieron un partido desastroso que terminó con una derrota por 5-0. El partido se rompió con un gol en el 4 y una expulsión en el 13 que sentenciaron a los Leones del Éufrates.

    Por su parte, Jordania cerró su debut mundialista con tres derrotas, pero su presencia se valora como un avance.

    No se esperaba mucho de su debut mundialista, pero marca un avance tras ser subcampeones de Asia y ganar la Copa Árabe.

    La derrota 3-1 ante Argentina se explicó por jugadas a balón parado, con brillos de Lo Celso y Messi, y el histórico tanto de Al-Taamari.

    También les costó frenar a Erling Haaland, aunque merecen crédito por competir de tú a tú contra Argelia en el 2-1 final.

  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Túnez... Una despedida sin brillo

    Si tuviéramos que elegir a la selección árabe con peores resultados en el Mundial de 2026, la atención se centraría en Túnez. A pesar de su experiencia previa, ha tenido una actuación muy discreta, poco acorde con el nombre y el prestigio de las Águilas de Cartago.

    Perdió 3-0 ante Suecia, 2-0 frente a Japón y 6-0 contra Países Bajos. quedando eliminadas sin sumar punto alguno y encajando la mayor cantidad de goles, lo que generó duras críticas y dudas sobre los cambios técnicos, como la destitución de Sabri Lamouchi y la llegada de Hervé Renard.