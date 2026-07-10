La participación de Irak en el Mundial es un gran logro para los Leones del Éufrates tras años ausentes.
Pese a perder los tres partidos de grupo —Francia, Noruega y Senegal—, la dificultad del sorteo justifica en parte los resultados.
Las derrotas ante Francia y Noruega en las dos primeras jornadas fueron esperadas, pero la esperanza de avanzar permanecía viva en la tercera jornada contra Senegal; sin embargo, los «Leones del Éufrates» tuvieron un partido desastroso que terminó con una derrota por 5-0. El partido se rompió con un gol en el 4 y una expulsión en el 13 que sentenciaron a los Leones del Éufrates.
Por su parte, Jordania cerró su debut mundialista con tres derrotas, pero su presencia se valora como un avance.
No se esperaba mucho de su debut mundialista, pero marca un avance tras ser subcampeones de Asia y ganar la Copa Árabe.
La derrota 3-1 ante Argentina se explicó por jugadas a balón parado, con brillos de Lo Celso y Messi, y el histórico tanto de Al-Taamari.
También les costó frenar a Erling Haaland, aunque merecen crédito por competir de tú a tú contra Argelia en el 2-1 final.