Marruecos lideró el fútbol árabe en el torneo al quedar segunda de su grupo tras Brasil por diferencia de goles. Luego eliminó a Holanda en penaltis en la ronda de 32 y venció 3-0 a Canadá en octavos, alcanzando por segunda vez consecutiva los cuartos de final tras su hazaña en Catar 2022.

Su camino terminó ante Francia, que ganó 2-0 y avanzó a semifinales, mientras los “Leones del Atlas” se despidieron con la cabeza alta, reafirmando su liderazgo árabe y africano.

No se puede culpar al equipo de Mohamed Wahbi, pues cayó ante una Francia candidata al título.