El exentrenador del Liverpool FC y del BVB reconoció ser admirador del delantero en una entrevista con el diario *Bild*.
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Bajo Julian Nagelsmann lo tiene difícil: Jürgen Klopp admite ser fan de un suplente de la selección alemana
«Se ha ganado su éxito a pulso», afirmó Klopp, y destacó: «Me gusta su forma de jugar». El director de fútbol global de Red Bull se refería a la trayectoria atípica de Undav, quien nunca pasó por una cantera y debutó en el SV Meppen.
Tras pasar por el Union Saint-Gilloise y el Brighton & Hove Albion, llegó al VfB en 2024. Con 29 años, explotó: tras una cesión de un año, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club suabo. Esta temporada es el delantero alemán más letal, con 37 participaciones en goles (24 tantos y 13 asistencias). Aun así, no tiene un puesto fijo en el Mundial.
Solo es suplente con Nagelsmann. Tras el 2-1 contra Ghana en marzo, se desató un debate nacional sobre el trato que el seleccionador le da. A pesar de su gol tardío, el técnico lo criticó en público.
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Nagelsmann se disculpó públicamente ante Undav
«Si antes ha estado corriendo 70 minutos, dudo que hubiera marcado ese gol. Fue un gran paso, que tras 70 minutos —sobre todo con 42 grados de calor— puede resultarle difícil», dijo. Luego añadió que el delantero se pondría bajo presión al querer ser titular: «Si él lo lleva bien, puede marcar menos goles».
Poco después, Nagelsmann dio un giro de 180 grados. En el programa «Bestbesetzung» de MagentaTV, se disculpó: «No estuvo bien; fue demasiado brusco». Lo decidió tras hablar con su esposa, Lena, y ya se disculpó con Undav, quien aceptó sus excusas.
En la delantera alemana, Kai Havertz y Florian Wirtz serán titulares. Sobre todo Havertz, «que ahora vuelve a estar en forma», es clave para Klopp: «¡Es extremadamente importante!».
También Jamal Musiala, Nick Woltemade y Leroy Sané aspiran a un puesto de titular en el Mundial.
Undav podría pasar a la historia del VfB.
Con 37 puntos de gol, Undav es segundo en la historia del VfB. Según Opta, le faltan cuatro para igualar el récord de Mario Gómez (35 goles y 6 asistencias en 2008/09). Tiene tres jornadas de Bundesliga y la final de Copa ante el Bayern.
De lograrlo, reforzaría su posición en las negociaciones para renovar su contrato, pues se rumorea que pide un salario récord, aunque parece probable que haya acuerdo.
El récord del VfB Stuttgart pende de un hilo: comparación entre Deniz Undav y Mario Gómez
Temporada Jugadores Partidos Goles Asistencias Puntos (total) 2008/09 Mario Gómez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37