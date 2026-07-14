Fue la imagen del día en el aeropuerto Gardermoen de Oslo: el delantero noruego Erling Haaland bajó del avión tras la amarga derrota 1-2 en la prórroga contra Inglaterra y llevaba un objeto muy peculiar en brazos.
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¡Bajó del avión con un mapache! La extraña despedida de Erling Haaland del Mundial
El delantero de 25 años mostró con orgullo un mapache disecado que sujetaba una botella de cristal entre sus patas. «Me siguió hasta casa», comentó Haaland poco después en Instagram con su habitual humor seco.
El animal disecado, que se hizo viral como «el mapache bebedor», fue comprado durante una jornada de compras en Texas. Se dice que el delantero pagó unos 750 dólares en una tienda de artículos del Oeste en Dallas por este peculiar recuerdo.
- AFP
Noruega recibe una calurosa bienvenida tras su eliminación del Mundial
Pero ese no sería el único momento insólito de aquella histórica jornada futbolística noruega. Lo que ocurrió después en las calles de la capital fue una auténtica fiesta popular.
En los 450 metros entre el Palacio Real y la Plaza de la Universidad se agruparon 90 000 personas para ovacionar al equipo revelación del torneo, pese a su eliminación en cuartos de final.
Después el equipo se trasladó al Palacio de Oslo, donde el rey Harald V, de 89 años y gran aficionado, junto al príncipe Haakon y otros miembros de la familia real, agradeció a los jugadores su participación en el Mundial.
El príncipe heredero Haakon de Noruega celebra el triunfo en remo junto a los aficionados
El capitán de la selección nacional, Martin Ödegaard, se mostró satisfecho tras la audiencia con el monarca: «Nos ha dado la bienvenida en casa y nos ha felicitado por nuestra actuación».
En la plaza del Palacio llegó el momento más emotivo para los seguidores, cuando el equipo celebró con ellos el famoso gesto de júbilo de los remeros.
El príncipe heredero Haakon tomó el tambor y marcó el ritmo para los héroes nacionales. Luego los jugadores subieron a un autobús descapotable y avanzaron lentamente entre la multitud hasta la plaza del Ayuntamiento.
- AFP
Huida en un jet privado: ¿por qué se marchó Haaland de la fiesta antes de tiempo?
Mientras la selección desfilaba por Oslo, Erling Haaland y el centrocampista Sander Berge ya estaban de camino al aeropuerto. Habían dejado la recepción real para tomar un avión directo a Sicilia y comenzar sus vacaciones.
La prisa se debió a la compleja logística: originalmente, ambos planeaban volar directo a su descanso sin pasar por Noruega.
Tras mucha insistencia, aceptaron viajar a Oslo. Pero el retraso del vuelo de la selección noruega en Miami desajustó su agenda y los obligó a partir antes en un jet privado, mientras la multitud aún celebraba en las calles.
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